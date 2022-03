Sciopero trasporti oggi 8 marzo/ Trenord, Atm, Atac: info e orari Milano e Roma

Sciopero dei trasporti oggi, 8 marzo 2022. Per la festa della donna alcune delle principali sigle sindacali fra cui i Cobas, hanno indetto un’agitazione che potrebbe avere serie ripercussioni sulla normale circolazione di treni, bus, metro e via discorrendo. Lo sciopero di oggi, 8 marzo 2022, è stato attuato contro la discriminazione di genere a difesa quindi della donna, in collaborazione con Non Una di Meno, che denuncia un aumento dello sfruttamento nel mondo del lavoro del Gentil Sesso in particolare da quando è scoppiata la pandemia.

“Lo sfruttamento sul posto di lavoro è così diffuso – fanno sapere – che arriva a mettere a rischio la vita di ragazze e ragazzi in alternanza scuola-lavoro”. In tutta Italia, da nord a sud, spazio quindi a manifestazioni che andranno a colpire sia il settore pubblico quanto quello privato. Già in corso lo sciopero di Trenitalia, scattato alla mezzanotte di ieri e che andrà avanti fino alle 21:00 di questa sera. Garantiti i servizi essenziali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Orari molto simili per quanto riguarda Trenord, compagnia di treni principalmente della Lombardia, che sciopererà fino alle ore 21:00 di questa sera, con la fascia di garanzia dalle ore 6:00 fino alle 9:00, mentre nella fascia pomeridiana viaggeranno i treni con partenza prevista dopo le ore 18:00.

SCIOPERO TRASPORTI OGGI 8 MARZO: AGITAZIONE ANCHE PER ROMA TPL

Sono stati comunque istituiti per lo sciopero dell’8 marzo degli autobus sostitutivi che da Milano Cadorna portano all’aeroporto di Malpensa senza fermate intermedie, bus che partiranno da via Paleocapa 1 a Milano. Autobus anche da Malpensa a Stabio. Atm, invece, fa sapere che i mezzi pubblici potranno subire ritardi e cancellazioni dalle 8:45 alle 15:00 e poi dalle 18:00 fino a fine giornata.

Per quanto riguarda il servizio di trasporti pubblici di Roma, l’Atac, normali corse nella fascia 00:00-8:30 e 17:00-20:00, e lo sciopero di oggi, 8 marzo, riguarderà anche Roma TPL, i mezzi della “periferia” capitolina. Garantito il servizio delle linee bus notturne ma non il servizio di scale mobili, ascensori e montascale nel corso dello sciopero. In ogni caso, per avere tutti gli orari dettagliati e le info vi consigliamo di visitare i siti ufficiali di Trenord, Atm e Atac nonché i loro social puntualmente aggiornati.

