Lo sciopero dei trasporti di treni e aerei previsto oggi, 20 giugno 2025: a Roma segnalati dei disagi a Termini, a Milano metro ok

Continua lo sciopero dei trasporti e dei mezzi pubblici di 24 ore scattato alle ore 21:00 di ieri sera, giovedì 19 giugno 2025, e che andrà avanti fino alla stessa ora di oggi, venerdì 20 giugno. Sarà uno sciopero generale e riguarderà diverse categorie, a cominciare appunto dai trasporti, passando dalle autostrade, e arrivando fino a navi e aerei. Lo sciopero di oggi è stato chiesto a gran voce dalle sigle sindacali principali della categoria, che lamentano a gran voce mancanza di fondi per il comparto, in favore invece di altre voci come ad esempio le spese militari.

Ovviamente la parte dello sciopero di oggi che interessa maggiormente è quella dei treni, che prevede una doppia fascia di garanzia, la cui prima è già andata in archivio, era scattata alle ore 6:00 odierne, ed era durata fino alle ore 9:00. Si ripete poi questa sera, alle ore 18:00 fino alle 21:00, la seconda fascia di garanzia, dopo di che lo sciopero terminerà di fatto, riprendendo il consueto programma dei treni e dei mezzi pubblici.

SCIOPERO TRASPORTI AEREI TRENI, MILANO E ROMA: GIORNATA DI PASSIONE

In ogni caso quella di oggi potrebbe essere una giornata di passione, soprattutto per coloro che avevano in programma di prendere un treno ad esempio per raggiungere una località turistica, per le prime vacanze estive, tenendo conto che le scuole sono chiuse ormai da più di una settimana e sono scattate le prime partenze. Stessi disagi potrebbero averli in particolare i turisti, che in questi giorni stanno iniziando a visitare in massa le nostre città d’arte e che potrebbero trovarsi un po’ spiazzati.

Ricordiamo che lo sciopero riguarda anche i treni ad alta velocità come ad esempio le Frecce, ma anche gli intercity e quelli regionali, e vi consigliamo come sempre in questi casi di controllare con frequenza il sito ufficiale di Trenitalia ma anche i social ufficiali, dove verranno postati aggiornamenti e soprattutto verranno segnalati eventuali convogli soppressi, cancellati o in ritardo. Nell’agitazione di oggi non sono invece coinvolti i treni a firma Trenord, quindi quelli della regione Lombardia, mentre rientrano nell’agitazione i mezzi di Italo.

SCIOPERO TRASPORTI AEREI TRENI, MILANO E ROMA: GLI ORARI

Lo sciopero di oggi riguarda anche il trasporto locale, a cominciare da Atm, azienda di Milano, che fino alle ore 15:00 ferma tutti i suoi mezzi, per poi riprendere lo stop alle ore 18:00. Fasce simili per Atac e Tpl Roma, dove i mezzi saranno garantiti solo dalle ore 17:00 alle ore 20:00 oltre alla fascia di garanzia mattutina, mentre a Napoli le fasce di garanzia saranno 5:30-8:30 e 17:00-20:00. Infine, per quanto riguarda lo sciopero dei voli, la fascia di garanzia è prevista dalle 18 alle 21:00 ma Ita Airways (ex Alitalia), ha già fatto sapere di aver cancellato 34 voli. Anche in questo caso si consiglia di controllare il sito ufficiale degli aeroporti e delle compagnie.

Chiudiamo con la situazione in tempo Reale, dove si segnalano ritardi fino a 30 minuti presso la stazione Roma Termini per i treni, e sono diversi i convogli cancellati, fra cui anche alcuni per le grandi città. Le metro nella capitale sono regolari, mentre non funziona la tratta della ferrovia Termini-Centocelle. A Milano, infine, le metro sono regolari.