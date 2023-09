Sciopero treni 1 settembre 2023/ Trenord, Italo, FS: gli orari e le fasce di garanzia

Sciopero ferroviario previsto per oggi 1 settembre 2023, in tutta Italia. A seguito della drammatica vicenda di Brandizzo, in provincia di Torino, dove un treno regionale ha investito e ucciso cinque operai al lavoro sui binari, i sindacati hanno proclamato un’agitazione di 24 ore che è scattata dal pomeriggio di ieri e che andrà avanti fino alle ore 15:35 di oggi, riguardante non soltanto le ferrovie statali ma anche Trenord e Italo. A riguardo sul sito di FS viene fatto sapere che: “Dalle ore 15:36 di giovedì 31 agosto alle ore 15:35 di venerdì 1° settembre 2023 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo”.

“Lo sciopero – si legge ancora – può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie”. L’agitazione è stata indetta dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie, come risposta appunto a quanto accaduto nella notte fra il 30 e il 31 agosto nel torinese.

SCIOPERO TRENI 1 SETTEMBRE 2023: GARANTITE LE ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO

A scioperare saranno anche i dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana addetti alla gestione e esecuzione della manutenzione delle infrastrutture, che incroceranno le braccia durante le ultime quattro ore del turno giornaliero di oggi, 1 settembre, oltre ad essersi fermati già nella notte passata, sempre per quattro ore.

Nel corso della protesta saranno comunque garantite tutte le attività di pronto intervento qualora dovessero verificarsi dei guasti e delle problematiche sulla rete ferroviaria italiana. Al momento non si hanno notizie di particolari disagi a seguito dello sciopero di oggi, 1 settembre, ma ricordiamo che comunque i treni saranno garantiti nelle classiche fasce di garanzia che, per quanto riguarda Trenord, vanno dalle ore 6:00 alle ore 9:00 di mattina e poi dalle ore 18:00 alle 21:00 anche se quest’ultima fascia oraria ovviamente non ci interessa tenendo conto che l’agitazione terminerà prima.

