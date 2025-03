E’ stato proclamato un nuovo sciopero treni, un nuovo stop che potrebbe creare non pochi disagi per pendolari, studenti e passeggeri in generale. A comunicarlo, come precisa il sito di Repubblica, è stato il Gruppo FS, ferrovie dello stato, che attraverso una nota ha appunto annunciato un nuovo sciopero nazionale per le giornate di martedì 18 marzo e di mercoledì 19 marzo 2025, precisamente dalle ore 21:00 di martedì fino allo stesso orario del giorno successivo.

Uno stop quindi di 24 ore che potrebbe allargarsi anche ad altri operatori del settore visto che il sito della Commissione di Garanzia ha spiegato che lo sciopero riguarderà tutte le aziende “che svolgono attività finanziaria”. Non è quindi da escludere che anche altri operatori possano fermarsi la prossima settimana, come ad esempio Trenord, azienda che gestisce i treni della Lombardia e di Milano, una delle più importanti del nostro Paese a livello “locale”.

SCIOPERO TRENI 18-19 MARZO 2025: E’ LO STOP DI FINE FEBBRAIO?

Sempre sullo stesso sito viene precisato che dallo sciopero di settimana prossima sono escluse la divisione business, nonché sviluppo intermodale di Piemonte e Valle d’Aosta. Ma chi ha proclamato lo sciopero dei treni dei prossimi 18 e 19 marzo 2025? E’ stata la sigla sindacale Usb Lavoro Privato, che Repubblica ricorda essere una delle più attive degli ultime mesi.

Il quotidiano sottolinea infatti che inizialmente era stato previsto uno sciopero dei trasporti e dei mezzi pubblici per la due giorni 22-23 febbraio scorsi, ma era stato poi annullato, e in quell’occasione gli stessi sindacalisti avevano dato vita ad una querelle a distanza con la Commissione di garanzia, visto che si chiedeva l’introduzione di fasce di garanzia (anche se agitazione prevista nei giorni festivi), nonché l’aumento dei treni garantiti per quanto riguarda i convogli a media e lunga distanza, due condizioni che però avrebbero pregiudicato l’efficacia della stessa manifestazione secondo i sindacalisti. Quello sciopero di fine febbraio è stato quindi posticipato alla prossima settimana. Ricordiamo che il prossimo 1 aprile ci sarà un nuovo sciopero dei mezzi pubblici, mentre l’ultimo indetto è stato quello dello scorso sabato, 8 marzo 2025.

