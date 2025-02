Mentre pendolari e viaggiatori si stavano preparando all’ennesimo fine settimana di sciopero treni – inizialmente previsto per la giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025 -, da parte di Trenitalia e del Gruppo FS è arrivato l’annuncio della revoca dell’agitazione sindacale; il tutto mentre resta – comunque – attivo e regolarmente confermato lo sciopero dei mezzi pubblici e del trasporto aereo previsto per la giornata di lunedì 24 febbraio che, soprattutto nell’ipotesi ormai smentita di una concomitanza con lo sciopero treni dei giorni precedenti, avrebbe causato non pochi disagi all circolazione locale in buon parte delle città della nostra bella penisola.

Partendo proprio dallo sciopero treni – poi vedremo anche il resto delle agitazioni in programma per i prossimi giorni -, inizialmente si era parlato di uno stop generalizzato per tutto il personale ferroviario (sia di Trenitalia, che di Trenord e Italo) che sarebbe dovuto durare per 24 ore dalle 21:00 di sabato 22 alle 21:00 di domenica 23 febbraio; mentre – per ragioni che ad ora non sono ancora state effettivamente chiarite, forse collegate ad una precettazione da parte del ministro dei Trasporti Matteo Salvini – pare che all’ultimo sia stato fortunatamente revocato e il Gruppo FS assicura una piena regolarità della circolazione dei treni.

Oltre allo sciopero treni revocato: il programma completo di agitazioni previste per la prossima settimana

Revocato – insomma – lo sciopero treni del fine settimana, ma comunque l’agitazione continuerà nei giorni immediatamente successivi: lunedì 24 febbraio 2025, infatti, incroceranno contemporaneamente le braccia i dipendenti ferroviari dell’azienda SAD e della Trentino Trasporti – entrambe operative nella medesima area regionale – dalla mezzanotte alle 23:59 con estensione su tutte le linee gestite della due compagnie; mentre a partire dalle 3:01 di lunedì 24 e fino alle 3:00 di martedì 25 febbraio la medesima agitazione si esternerà fino ai dipendenti dell’azienda Busitalia Campania in particolare sulla tratta Salerno-Stadio Arechi San Leonardo.

Come se non bastasse, ad aggravare ulteriormente il quadro delle agitazioni – e ripetiamo ancora che almeno per quanto riguarda lo sciopero treni è arrivata una positiva revoca – ci sarà anche un diffuso stop ai mezzi pubblici di buona parte delle città (con orari differenti che vi invitiamo a controllare caso per caso sui rispettivi siti delle aziende) nel corso della giornata di lunedì 24 febbraio; unitamente ad un’altra agitazione che nella stessa giornata porterà i piloti di Aeroitalia ed EasyJet dalle 12 alle 16 ad incrociare le braccia.