C’è un nuovo sciopero treni all’orizzonte, quello di 24 ore previsto per il prossimo weekend, il 22 e 23 febbraio 2025. Si tratta di un nuovo stop che ovviamente potrebbe creare disagi a tutti i viaggiatori, soprattutto coloro che avevano programmato un weekend fuori porta appunto nei giorni indicati. Come riferisce il Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, la comunicazione dello sciopero treni del 22 e 23 febbraio 2025 è comunicata direttamente da FS, Ferrovie dello Stato, che ha fatto sapere che l’agitazione è stata proclamata da alcune sigle sindacali, e i treni potrebbero essere garantiti durante le due fasce che vanno dalle ore 7:00 alle 10:00 di mattina, e poi dalle 18:00 alle 21:00: per tutti gli altri periodi è probabile che i convogli siano cancellati, soppressi o subiscano dei ritardi.

Sciopero ATM Milano oggi 14 febbraio 2025: stop a trasporti e mezzi/ Blocco di 24 ore, info e orari

Attenzione perchè alla manifestazione del prossimo fine settimana parteciperà anche Trenord, come comunicato dalla stessa azienda. A riguardo, i trasporti della Lombardia e di Milano hanno spiegato che potrebbero non esservi delle fasce di garanzie, essendo una giornata festiva, ma come detto sopra si cercherà di garantire i servizi minimi, per evitare di bloccare completamente i trasporti su rotaia.

Sciopero dei mezzi pubblici a San Valentino/ Info e orari per il 14 febbraio 2025: quali città coinvolte?

SCIOPERO TRENI, COSA COMUNICA TRENORD

La società di Piazzale Cadorna specifica inoltre che sabato saranno in circolazione quei treni che partiranno entro le ore 21:00 e che arriveranno a disposizione entro e non oltre le 22:00. Ci saranno inoltre dei bus che andranno a sostituire quei treni che raggiungo l’aeroporto, leggasi a Milano Caderna in via Paleocapa e Stabio. Trenitalia ha invece comunicato che il servizio potrà subire delle modifiche anche prima dell’inizio dello sciopero treni del 22 e 23 febbraio, nonché nelle ore immediatamente successive alla conclusione.

Una giornata quindi decisamente di passione ma come è noto i viaggiatori che hanno già con se un biglietto potranno decidere il da farsi: viaggiare lo stesso ma riprogrammando ovviamente il viaggio, o farsi rimborsare il biglietto? Vi consigliamo quindi di contattare i vari addetti ai lavori per avere chiarimenti mentre per avere l’elenco di quei treni che saranno comunque garantiti, vi segnaliamo qui il sito ufficiale di Trenitalia.

Sciopero treni Trenord oggi, 5 febbraio 2025/ Stop anche ai voli: info, orari e fasce garantite

SCIOPERO TRENI, LUNEDI’ 24 POSSIBILE NUOVO STOP

Quello in programma questo weekend è il secondo sciopero treni del mese di febbraio dopo quello del 5, che comunque aveva interessato solamente Trenord. In quell’occasione i treni avevano subito diversi ritardi, fino ad un massimo di un’ora e venti minuti, e molte erano state le tratte cancellate. Ma non finisce qui perchè nella giornata di lunedì 24 febbraio 2025, andrà in onda un secondo sciopero dei trasporti, questa volta di quello pubblico locale, di conseguenza potrebbero fermarsi i mezzi di Atm Milano, ma anche Atac Roma e via discorrendo.

Si tratta di uno stop che giungerà a dieci giorni da quello di San Valentino localizzato solo a Milano e dintorni, visto che nel giorno degli innamorati si erano fermati solo i mezzi Atm. In attesa che lo stop che venga ufficializzato è probabile che vengano istituite le classiche fasce di garanzia, dall’inizio del turno fino alle ore 8:45 e poi dalle 15:00 fino alle 18:00.