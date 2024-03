Sciopero treni 23-24 marzo 2024/ Fasce a rischio e treni garantiti durante l’agitazione

Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS dalle 21.00 di sabato 23 alle 21.00 di domenica 24 marzo. Verranno garantite, nel mentre, le corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di protesta sindacale e i treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), consultabili nella sezione “Treni garantiti in caso di sciopero” del sito di Trenitalia. L’agitazione sindacale, come hanno sottolineato le sigle, potrà comportare disagi anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Tutte le news in merito allo sciopero dei treni sono consultabili sull’app Trenitalia, nella sezione Infomobilità di trenitalia.com e tramite il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni. Nel corso dello sciopero potrebbero esserci ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio anche per i treni Trenord e Italo. Restano comunque assicurati i treni a lunga percorrenza e le corse nella fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21.

Sciopero treni: le corse garantite

Come comunicato da Trenitalia, a causa dello sciopero nazionale dei treni previsto dalle 21.00 di sabato 23 alle 21.00 di domenica 24 marzo, i viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie. Per quanto riguarda le fasce garantite, nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione ovvero dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali, come spiegato ancora da Ferrovie dello Stato.

Tra i treni garantiti troviamo quelli Eurocity da Ginevra a Venezia e viceversa, da Milano a Basilea e viceversa o gli euronight da Vienna a La Sapienza o da Roma a Monaco. Per quanto riguarda gli intercity troviamo invece tra i garantiti quello da Ancona a Roma Termini delle 5.50, quello da Torino Porta Nuova a Salerno delle 10.40, quello da Siracusa a Roma Termini delle 10.25 e viceversa. Anche quello che da Lecce arriva a Milano è garantito mentre dal capoluogo lombardo è assicurato quello per Salerno e la stessa Lecce. Vari anche i Frecciarossa garantiti: il tutto è consultabile sul sito di Trenitalia.











