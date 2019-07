Sciopero treni 24 luglio 2019/ Trasporti e mezzi Atm, info e orari: caos e disagi

Sciopero dei treni domani, mercoledì 24 luglio 2019. Si è aperta una settimana nera per i passeggeri del servizio trasporti e per i viaggiatori che devono spostarsi, dopo i ritardi di lunedì per l’incendio doloso ai cavi di una cabina dell’alta velocità che ha paralizzato il traffico ferroviario. È stato proclamato uno sciopero nazionale di tutti i settori dei trasporti, invece il 26 luglio toccherà solo a quello aereo. Domani a Milano il personale Atm si fermerà per quattro ore: possibili disagi su tutte le linee della metropolitana e sui mezzi di superficie dalle 18 alle 22. E poi c’è lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che interessa il personale delle infrastrutture ferroviarie Rete Ferroviaria Italiana (RFI) dalle ore 9 alle ore 17 e Ferrovienord dalle ore 9 alle ore 13. Non sono coinvolte le fasce orarie di garanzia. Potrebbero esserci disagi comunque anche per chi si sposta con taxi, autonoleggio e sulle autostrade, con possibili disagi legati alle adesioni del personale ai caselli.

SCIOPERO TRENI 24 LUGLIO 2019, MEZZI ATM E TRASPORTI

Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti «per dare sostegno alla piattaforma unitaria di proposte “Rimettiamo in movimento il Paese” indirizzata al Governo». L’obiettivo è avviare un confronto su trasporti e infrastrutture per renderle efficienti ed efficaci, su regole chiare «che impediscano la concorrenza sleale tra le imprese e che diano priorità alla sicurezza dei trasporti e sul lavoro, nonché alla tutela ambientale e sul diritto di sciopero». La protesta non interessa il personale Trenord, ma potrebbe comunque causare ritardi, limitazioni e cancellazioni per le corse regionali, suburbane e a lunga percorrenza e il servizio Malpensa Express. Lo precisa proprio Trenord, spiegando che circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Invece per la lunga percorrenza saranno garantite le corse indicate sul sito di Trenord. Sull’app Trenord e nelle stazioni saranno comunicate le informazioni sull’andamento della circolazione ferroviaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA