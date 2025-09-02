E' in arrivo uno sciopero dei treni il 4-5 settembre 2025, 24 ore di stop del trasporto ferroviario per un vero e proprio venerdì nero, i dettagli

E’ arrivato il mese di settembre, riaprono le aziende e le scuole e puntuale come un orologio svizzero torna lo sciopero dei mezzi pubblici. Due le giornate da segnarsi in rosso sul calendario, leggasi il 4 e il 5 settembre, quando ci sarà uno stop di ben 24 ore. Si comincerà alle ore 21:00 di questo giovedì e si andrà avanti fino alla stessa ora del giorno successivo, di conseguenza sarà in particolare la giornata di venerdì quella considerata nera a causa dello sciopero dei mezzi pubblici.

A essere interessati dall’agitazione sarà in particolare il personale dei treni, di conseguenza il trasporto su rotaie potrebbe subire rallentamenti o cancellazioni, causando non pochi disagi a tutti coloro che dovranno spostarsi appunto via ferrovie. Si pensi ai lavoratori ma anche ai tanti vacanzieri che questo mese popoleranno il nostro Paese, sia nostrani che stranieri. Secondo quanto riferisce IlSole24Ore attraverso il proprio portale online, anche i treni ad alta velocità leggasi i Frecciarossa, saranno coinvolti, così come ovviamente i regionali e treni di Trenitalia.

SCIOPERO TRENI 4-5 SETTEMBRE, ECCO LE ALTRE AGITAZIONI IN PROGRAMMA

Ma attenzione perchè quello in arrivo fra poche ore sarà solo la prima di una lunga serie di agitazioni che interesseranno il mese di settembre 2025 a cominciare da quanto avverrà fra 4 giorni, il prossimo 6 settembre, quando a fermarsi saranno gli aerei, altro colpo gobbo per chi ha in programma un viaggio nelle prossime settimane. Incroceranno le braccia sia coloro che sono a bordo dei velivoli ma anche quelli che operano a terra, per una protesta che sarà diffusa a macchia di leopardo, a cominciare da Linate, lo scalo meneghino, dove lo stop sarà di 24 ore.

In generale durerà 4 ore, dalle 12:00 all1 16:00 ma ad esempio Easyjet, compagnia aerea low cost, si fermerà per tutta la giornata di sabato 6 settembre 2025, andando quindi a ripercuotersi su vari collegamenti. Infine da segnalare lo sciopero dei trasporti pubblici di Roma il 4 settembre (ore 8:30-12:30) e quello invece dell’8 settembre in Sicilia.