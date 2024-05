Sciopero treni 4 e 5 maggio 2024/ Trenitalia e Trenord, 24 ore di stop: “Variazioni e cancellazioni”

Quelle di domani e di dopodomani saranno due giornate di passione per i viaggiatori e i pendolari italiani visto che si terrà una due giorni di sciopero dei trasporti e dei mezzi pubblici, precisamente dei treni. Come ricorda SkyTg24.it, per il 4 e il 5 maggio 2024 è stato indetto uno sciopero nazionale della durata di 24 ore che interesserà tutto il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione scatterà di preciso dalle ore 21:00 di domani, sabato 4 maggio, e andrà avanti fino alle ore 20:59 di domenica 5 maggio e durante quelle 24 ore, come annunciato da Trenitalia in una nota, i treni “possono subire variazioni o cancellazioni“.

Si tratta ovviamente di una notizia non lieta per tutti coloro che avevano in programma un weekend fuori porta o una gita lontano da casa, che di conseguenza dovranno attrezzarsi direttamente. In ogni caso, come sempre, si consiglia di controllare i siti ufficiali delle varie aziende per capire quali saranno le tratte garantite. “L’agitazione sindacale – continua la nota di Trenitalia – può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori potranno comunque richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole imprese ferroviarie”.

SCIOPERO TRENI 4 E 5 MAGGIO 2024: DISAGI ANCHE PER I VIAGGIATORI TRENORD

Lo sciopero del 4 e 5 maggio è stato indetto dal Cat, Coordinamento autorganizzato trasporti, e potrebbe appunto provocare dei disagi anche perchè, avvenendo l’agitazione nel weekend, non sono previste delle fasce di garanzia così come invece avviene in occasione di manifestazioni settimana.

A Milano, sciopero di Trenord ma saranno comunque regolare i mezzi di trasporto locale come bus, tram e metro gestiti da Atm, l’azienda dei trasporti pubblica meneghini. Viene invece specificato, per quanto riguarda i treni, che l’agitazione sindacale potrebbe “comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori – si legge ancora -, potranno comunque richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole imprese ferroviarie”.

SCIOPERO TRENI 4 E 5 MAGGIO 2024: POSSIBILI DISAGI ANCHE OGGI PER UN’ALTRA AGITAZIONE

Da segnalare che sui canale web del Gruppo FS e Trenord si potranno trovare tutte le info del caso, ed inoltre sarà attivo durante lo sciopero il call center gratuito 800 89 20 21 per capire se il proprio treno sarà regolarmente in azione o meno. Skytg24.it specifica inoltre che per la giornata di oggi, venerdì 3 maggio, è prevista una manifestazione del personale incaricato della manutenzione della Rete ferroviaria italiana, e non è da escludere che tale protesta possa avere ripercussioni sulla circolazione dei treni.

Questa manifestazione è stata indetta dall’Unione sindacale di base trasporto ferroviario, a seguito della decisione di FS di applicare i criteri relativi all’accordo dello scorso 10 gennaio contro cui i sindacati avevano già espresso le proprie critiche “effetti negativi sulla condizione di lavoro (salute e sicurezza, dignità economica e professionale) e di vita delle persone lavoratrici del settore”, così come fa sapere l’Usb.











