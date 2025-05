Lo sciopero treni 6 maggio 2025 è confermato da Trenitalia e Trenord, quindi domani si fermeranno i lavoratori del settore dei trasporti, in particolare quelli del ferroviario, per 8 ore, ma anche aziende e operatori minori. La mobilitazione, annunciata nei giorni scorsi dai sindacati aderenti (Orsa, Fast, Cgil, Cisl, Ugl e Ultrasporti), scatta dalle 9 alle 17 e coinvolge quattro società nel complesso, quindi anche Trenitalia Tper e Gruppo FS, oltre alle due sopracitate.

Dalle 21 di oggi e fino alle 20:59 di domani, è in programma anche uno sciopero di 24 ore promosso dall’Unione Sindacale di Base (USB), che coinvolge il trasporto ferroviario locale e il settore merci. Questa protesta si affianca allo sciopero nazionale di 8 ore previsto per domani, dando così luogo a due distinte mobilitazioni che interesseranno in modo diverso il sistema ferroviario.

SCIOPERO TRENI 6 MAGGIO 2025, NUOVI DISAGI

Di conseguenza, chi dovrà spostarsi con i treni regionali o avrà bisogno di usufruire delle linee nazionali rischia di incappare in disagi. Tra i servizi a rischio anche quelli suburbani, a lunga percorrenza e aeroportuali, ma ve ne sono anche garantiti. Questo vale per i treni che partono poco prima dell’inizio dello sciopero, arrivando però a destinazione entro le 10, senza dimenticare che ci sono specifiche fasce orarie di garanzia.

Il rimborso può essere richiesto fino all’ora di partenza per Intercity e Frecce, invece fino alle ore 24 del giorno precedente per i regionali, altrimenti si può procedere riprogrammando il viaggio.

Sarà un maggio intenso a livello di proteste sindacali, infatti venerdì 9 maggio è prevista un’agitazione del personale aereo aderente a Cub Trasporti, che si fermerà per 4 ore, dalle 13 alle 17. Alla mobilitazione si aggiunge anche lo sciopero del personale Swissport Italia in servizio presso l’aeroporto di Milano Linate. Nella stessa giornata è previsto un ulteriore stop, quello il trasporto pubblico locale della provincia di Brescia, che si fermerà nella fascia oraria 17:30 – 21:30.

RIPERCUSSIONI E IMPATTO SCIOPERO TRENI 6 MAGGIO

Lo sciopero di domani potrebbe avere effetti anche sui collegamenti ferroviari internazionali, in particolare verso Germania e Austria. Tuttavia, alcune tratte saranno regolarmente attive: è il caso degli Eurocity Trenord diretti a Vienna e Monaco. Per informazioni dettagliate e aggiornate sui convogli garantiti, si raccomanda di affidarsi ai siti delle relative compagnie.

Lo sciopero avrà un impatto che cambierà a seconda delle aree geografiche. Ad esempio, a Milano e più in generale in Lombardia, Trenord assicurerà il servizio solo durante le fasce orarie di garanzia, pertanto si prevedono significativi disagi sulle principali tratte a livello regionale e suburbano. Invece, in Campania la protesta si aggiunge a quella di oggi del personale ANM, che interesserà anche le funicolari nella fascia oraria dalle 9 alle 17. Infatti, ci sono già oggi disagi. Ma visto che sono coinvolte anche numerose aziende regionali e cooperative, i disagi si verificheranno anche nel resto d’Italia.

Sebbene Italo non sia coinvolta nello sciopero treni 6 maggio, alcune variazioni di orario sono previste su specifiche tratte a causa di lavori programmati sulla rete ferroviaria. In particolare, l’azienda segnala modifiche agli orari dei treni 9915, 9939 e 9991, in servizio sulla linea Roma Napoli. Comunque, l’elenco completo dei treni interessati, con gli orari aggiornati, è consultabile attraverso i canali ufficiali della compagnia.