Sciopero treni domani 28 settembre Lombardia/ Trenord, orari e fasce garantite

Primo sciopero dei treni post Covid: lo ha proclamato il sindacato di base dei ferrovieri Or.Sa per lunedì 28 settembre. L’annuncio ha poi aperto lo scontro tra l’Organizzazione di base e Trenord, anche perché è prevista la “paralisi del servizio ferroviario dalle 10.01 alle ore 18” nella Regione Lombardia. Se da un lato Or.Sa. denuncia “le continue inadempienze aziendali, il mancato rispetto dei principi cardine della contrattazione, la violazione degli accordi sottoscritti, il mancato rispetto degli accordi in materia di relazioni industriali e l’abuso del ricorso al sistema sanzionatorio, con innumerevoli quanto ingiustificati provvedimenti disciplinari a carico di tantissimi lavoratori”, Trenord accusa il sindacato di non avere “nessuna sensibilità per i rischi” che comporta lo sciopero dei treni. Lo scontro e totale e i cittadini lombardi devono prepararsi al caos. Si parla infatti di “forti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria”, anche se le fasce orarie di garanzia non sono coinvolte dallo sciopero. Ma in generale il servizio generale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale potrebbero subire variazioni e cancellazioni.

SCIOPERO TRENI, TRENORD VS SINDACATO OR.SA

A fronte dello sciopero dei treni di lunedì 28 settembre in Lombardia, viaggeranno quelli con orario di partenza dalla stazione di origine anteriore alle ore 10:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 11:00. Per quanto riguarda il servizio Malpensa Express, in caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali. Sono previste ripercussioni anche al termine dello sciopero, spiega Trenord, che quindi invita i passeggeri a prestare attenzione agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, oltre che alle informazioni che scorrono sui monitor. Disponibile anche l’app Trenord. L’azienda dei trasporti passa poi all’attacco, accusando il sindacato di usare “lo strumento dello sciopero in modo pretestuoso, senza mostrare alcuna sensibilità per la situazione straordinaria che la Regione e il Paese stanno vivendo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e generando disagi e rischi di sovraffollamento”.



