Sciopero treni domani 29 novembre/ Trenitalia-Trenord-Italo: orari. Proteste Piemonte

Mentre il trasporto pubblico a Milano vive ore di “passione” per lo sciopero in corso di Atm, dalla mezzanotte di oggi per tutta la giornata di domani venerdì 29 novembre è previsto un nuovo sciopero treni che coinvolge Trenitalia, Trenord e Italo con le tratte di tutto il Paese. Scatta infatti la protesta generale indetta dall’Unione Sindacale di Base (USB) e da un sindacato autonomo di Fs: per questo “combinato disposto”, il venerdì che si attende domani è già “nerissimo” e non per il black friday degli acquisti e delle compere. Trenitalia garantisce la normale circolazione delle Frecce oltre alle corse regionali per i pendolari nelle fasce di garanzia 6.00-9.00 e 18.00-21.00: «Anche nel resto della giornata – si legge nella nota dell’azienda – si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti con possibili leggere modifiche al programma dei treni»; regolari i collegamenti a Roma del Leonardo Express da Termini fino all’aeroporto di Fiumicino. Questa è la lista dei treni garantiti da Trenitalia in caso di sciopero: qui invece si può trovare l’aggiornamento della viabilità in tempo reale. Salendo verso Milano, la preoccupazione per lo sciopero riguarda invece i treni di Trenord: In vigore le normali fasce di garanzia per legge, ovvero tra le ore 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Viaggeranno in queste fasce tutti i servizi minimi garantiti mentre nelle altre potrà esserci potenziale disagio per la viabilità e il traffico ferroviario. Per quanto riguarda i treni da e per l’Aeroporto di Malpensa, i servizi del Malpensa Express verso il principale scalo milanese vengono comunque garantiti (in alternativa potrebbero essere effettuati viaggi con gli autobus sostitutivi se vi saranno stop improvvisi dei treni, ndr).

SCIOPERO TRENI, PROTESTE IN PIEMONTE: L’APPELLO DI CIRIO

Non solo Trenord e Trenitalia, lo sciopero treni di domani vede anche le corse ridotte per Italo: come sempre qui la lista dei convogli garantiti, «in vista della proclamazione di sciopero previsto dalle ore 00 alle ore 21 del giorno 29 novembre 2019» ma è solo durante il corso della giornata che si potrà capire l’impatto e l’eventuale disagio dello sciopero anche sulla seconda catena di servizi ferroviari italiani. Non mancano però le polemiche sull’ennesimo sciopero imposto nel fine settimana lavorativo, specie in Liguria e Piemonte dove sono ancora evidenti e non conclusi i profondi disagi per disastri del maltempo degli scorsi giorni. L’Assessore Regionale ai Trasporti Gianni Berrino ha fatto sapere in una nota «ribadito il sacrosanto diritto dei sindacati ad effettuare lo sciopero a tutela dei diritti dei lavoratori ritengo che, vista la situazione di emergenza nella nostra Regione e in Val Bormida, sarebbe più opportuno che lo sciopero venga sospeso. Confido ancora che prevalga il buon senso e che in serata arrivi l’annuncio. Mi auguro che, con grande responsabilità del sindacato e dei lavoratori, soprattutto nel territorio della Val Bormida venga garantito il trasporto pubblico durante tutto il corso della giornata, posto che il treno è attualmente l’unico mezzo di trasporto possibile». Il presidente del Piemonte Alberto Cirio lancia un appello all’intera rappresentanza sindacale: «non scioperate. Siamo vicini ai lavoratori per le legittime rivendicazioni sindacali – scrive il Governatore – ma sono certo comprendiate quanto in una circostanza così difficile il servizio ferroviario sia fondamentale per garantire la mobilità e aiutare i cittadini già fortemente provati dalla calamità».

