Sciopero treni Lombardia e Toscana 15 e 16 maggio/ Trenord e Trenitalia: info e orari

INFO SCIOPERO TRENI LOMBARDIA 15-16 MAGGIO 2022

Disagi in vista per chi domani 15 maggio 2022 e lunedì 16 maggio 2022 dovrà muoversi con i treni in Lombardia e Toscana, visto che in ognuna di queste due regioni è stato proclamato uno sciopero. Peraltro, queste agitazioni potrebbero avere ripercussioni su altre regioni, come Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria. Trenord è chiara: «Non mettetevi in viaggio». Sono, infatti, previste forti ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express per tutto il giorno. Trattandosi poi di uno sciopero in un giorno festivo, non ci sarà alcun servizio minimo di garanzia. Lo sciopero dei treni è previsto dalle ore 03:00 di domenica 15 maggio alle 02:00 di lunedì 16 maggio. Coinvolti le tratte che collegano la Lombardia alle regioni sopracitate, così come i collegamenti transfrontalieri Tilo con il Canton Ticino, questi ultimi nelle sole tratte italiane.

Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, sono previsti autobus sostitutivi, ma senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa aeroporto. Domani, però, c’è la Stramilano, quindi gli autobus sostitutivi delle corse non effettuate fra Milano Cadorna e Malpensa aeroporto da inizio servizio alle ore 14:30 avranno origine e destinazione dalla fermata M1 di Lampugnano, direttamente collegata a Cadorna dalla metropolitana M1. In entrambe le località ci saranno operatori di assistenza e security Trenord per assistere i viaggiatori. Al termine della Stramilano, dalle ore 14:30, i bus sostitutivi avranno origine e destinazione da Via Paleocapa 1, nei pressi della stazione di Milano Cadorna. Nello specifico, avranno rispettivamente origine e destinazione a Via Paleocapa le corse 349 (Milano Cadorna 14.27-Malpensa T1 15.04) e 350 (Malpensa T1 14.26-Milano Cadorna 15.03) e le successive.

SCIOPERO TRENI 15-16 MAGGIO 2022 ANCHE IN TOSCANA

A quasi tre mesi dall’agitazione che aveva fermato la trattativa tra i sindacati e la direzione regionale di Trenitalia, in Toscana viene proclamato un nuovo sciopero dei treni. Dalle ore 03:31 di domenica 15 alle 02:30 di lunedì 16 maggio 2022 il personale si ferma, quindi per i treni regionali, anche nelle regioni limitrofe, potrebbero verificarsi cancellazioni o variazioni. Lo sciopero, infatti, può causare modifiche al servizio regionale, anche prima dell’inizio o dopo la fine dell’agitazione. Anche per questo motivo Trenitalia invita i passeggeri a tenersi aggiornati sul sito ufficiale o tramite l’app alla sezione Infomobilità. Disponibile anche il personale di assistenza clienti e biglietterie. Il motivo di questo sciopero dei treni è legato alla carenza cronica di personale, che a sua volta causa una gestione difficile dei turni.

A proclamare lo sciopero le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa. Lo scopo è quello di riportare Trenitalia al tavolo della trattativa, anche in vista dei turni estivi di giugno, visto che denunciano ferie spesso negate. Inoltre, c’è la questione dei turni di zona, che sono stati chiusi. Quindi, il personale di macchina che vive fuori Firenze non può iniziare il turno da piccoli impianti, in posti come Borgo San Lorenzo, consentendo di iniziare e finire il turno sia da una città che da un’altra. Ma c’è anche la questione dei corsi di aggiornamento, fermi proprio per la carenza di personale.











