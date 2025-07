È stato indetto uno sciopero treni per le giornate di lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025: tutte le info tra orari, fasce garantite e motivi dell'agitazione

Si è aperto luglio e – come di consueto ormai da diversi anni a questa parte – si apre anche una nuova stagione di proteste sindacali con uno sciopero treni già fissato per la seconda settimana del mese, tra lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025: coinvolto nell’agitazione tutto il personale ferroviario con ripercussioni che potrebbero coinvolgere pressoché qualsiasi compagnia nazionale; mentre va detto che questo primo sciopero treni di luglio è stato indetto da sigle – cosiddette – “minori”.

Dietro allo sciopero treni, infatti, ci sono i sindacati CUB Trasporti, SGB e Assemblea Nazionale PDM/PDB che hanno deciso di incrociare le braccia per rivendicare le ormai note richieste tra l’aumento salariale e il collegato rinnovo dell’ormai desueto Contratto Collettivo Nazionale, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale ferroviario impiegato nelle stazioni e bordo dei treni e la sicurezza per chi lavora alla manutenzione dei binari.

Il fatto che l’agitazione sia stata indetta da sigle, appunto, “minori” potrebbe farci intendere che le ripercussioni sulla circolazione saranno piuttosto ridotte, mentre in realtà è bene attendere l’effettiva fine dello sciopero treni per tirare le somme e cercare – là dove possibile – di riprogrammare il proprio viaggio o scegliere mezzi di trasporto alternativi se è impossibile ritardare la partenza o l’arrivo a destinazione.

Sciopero treni lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025: tutte le info utili tra gli orari, le aziende coinvolte e le fasce di garanzia

Entrando nel merito dello sciopero treni, le date da tenere a mente sono – appunto – quelle di lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025, con i lavoratori del settore ferroviario che potranno incrociare le braccia tra le 21:00 di lunedì e le 18:00 di martedì: complessivamente nell’agitazione dovrebbero essere coinvolti i dipendenti Trenitalia – inclusi ovviamente Regionali, Frecce e Intercity -, Tper, Italo e Trenord, ma per ora solamente la prima ha dato conferma dello sciopero tramite il suo sito ufficiale.

D’altra parte, anche per lo sciopero treni tra lunedì e martedì restano confermate le consuete fasce di garanzia, che in questo caso specifico (dato che si inizia alle 21 e si finisce alle 18 del giorno successivo) copriranno solamente la fascia tra le 6:00 e le 8:00 del mattino di martedì; mentre resta ferma la possibilità per i viaggiatori di ottenere il rimborso del viaggio programmato fino all’orario di partenza per Frecce e Intercity e fino alle ore 00:00 di lunedì per i Regionali, oppure – con le medesime tempistiche – di optare per un altro viaggio a condizioni simili.