SCIOPERO TRENI OGGI 19 MARZO 2025: QUALI SONO GLI ORARI

Problemi e disagi per chi deve viaggiare oggi, perché alle 9 scatta lo sciopero treni 19 marzo 2025 che coinvolge tutto il comparto ferroviario, da Trenitalia e Italo fino a Trenord. Inizialmente la mobilitazione era stata proclamata per 24 ore, invece ne durerà 8, perché terminerà alle 17, visto che un altro è stato revocato, ma dovrebbe essere programmato per un altro giorno. In ogni caso, anche questa mobilitazione potrebbe avere effetti sulla circolazione, visto che coinvolge il personale di Trenitalia, Trenord e Tper.

Sciopero 19 marzo 2025 nazionale ridotto a 8 ore/ Stop treni Trenitalia e Trenord: orari e fasce di garanzia

Ma a causa di questo sciopero sono a rischio anche i collegamenti verso l’aeroporto di Malpensa, ciò vale per il servizio Express e per l’S50 che collega lo scalo con Bellinzona. Sono previste, comunque, delle fasce di garanzia per quanto riguarda i treni regionali: nessun problema dalle 6 alle 9, così come dalle 18 fino alle 21.

Sciopero dei mezzi pubblici venerdì 21 marzo 2025/ Da Roma a Milano: info, orari e fasce garantite

Lo sciopero 19 marzo 2025, in base a quanto indicato dalla Commissione di Garanzia, coinvolgerà tutte le aziende del settore ferroviario, quindi non solo Fs, e in ciò che un riferimento a Italo, che dovrebbe essere coinvolto nella protesta.

SCIOPERO 19 MARZO 2025: I TRENI GARANTITI

Ogni azienda ha messo a disposizione sui propri siti l’elenco dei treni garantiti, quelli che sono considerati essenziali e che, quindi, non vengono meno a causa dello sciopero treni. Le variazioni potrebbero verificarsi prima e dopo. Chi deve viaggiare con Trenitalia, deve consultare il sito ufficiale, dove è presente una sezione ad hoc: va selezionata la regione di interesse per scoprire se il treno con cui si deve viaggiare rientra tra quelli garantiti.

Sciopero treni 18-19 marzo 2025/ Stop di 24 ore dei trasporti pubblici: previsti disagi per i pendolari

Italo, che non ha ufficializzato l’adesione allo sciopero, ha previsto comunque una lista di treni garantiti che si può consultare sul sito. In merito a Trenord, l’azienda ha aggiunto che i treni con partenza entro le 09:01 partiranno regolarmente e arriveranno a fine corsa, se però la destinazione finale è raggiungibile entro le 10.

Quella di oggi potrebbe essere, dunque, una giornata di disagi per i viaggiatori e i pendolari, a cui si consiglia di controllare le informazioni prima di spostarsi e, se si vuole rinunciare al viaggio, di procedere con la richiesta di rimborso.