Sciopero treni oggi 22 aprile/ Milano e Roma, orari Trenord-Trenitalia, stop aerei

SCIOPERO GENERALE TRENI OGGI 22 APRILE 2022: TRENI, AEREI E NAVI (MA NO MEZZI)

Uno sciopero generale treni renderà – come quasi sempre di venerdì – la giornata di oggi, 22 aprile 2022, particolarmente “nera” per trasporti e servizi in tutta Italia. L’Associazione Lavoratori Cobas ha proclamato per le 24 ore di oggi uno sciopero dal lavoro di tutti i settori pubblici e privati: si uniscono poi anche Usb e Csle rendendo l’interruzione dal lavoro allargata non solo a treni, aerei e navi, ma anche per scuola e ufficiali pubblici.

Il settore maggiormente colpito dallo sciopero oggi 22 aprile è quello dei trasporti; stop agli aerei per tutta la giornata, i treni da mezzanotte alle 21, i trasporti marittimi da/verso le isole sempre per 24 ore. Lo sciopero sui treni oggi non prevede comunque modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza di Trenitalia (qui in caso di sciopero i treni garantiti oggi) o Italo, vengono poi garantiti anche i servizi essenziali per i treni regionali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21: per il resto, previsti ritardi o cancellazioni su tutta la giornata in particolare per i trasporti ferroviari locali e regionali. A questo indirizzo di Enac è invece possibile consultare l’elenco dei voli garantiti in caso di sciopero. Non sono previsti invece scioperi particolari per i mezzi pubblici locali: metro, bus, tram e filobus sono garantiti in tutta Italia, in particolare modo nelle città più importanti.

SCIOPERO TRENI OGGI 22 APRILE 2022, I DISAGI A MILANO E ROMA

Questo non significa che non vi saranno disagi comunque per lo sciopero mezzi e treni oggi 22 aprile 2022 in città come Milano e Roma: se infatti Atm ha già confermato l’attività al 100% dei propri lavoratori, non si può dire lo stesso per Trenord.

Ła società ferroviaria in Lombardia Trenord ha avvisato «considerando i dati di adesione in analoghe e precedenti proclamazioni, non si prevedono interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia. Potranno invece verificarsi sporadiche cancellazioni di treni che saranno tempestivamente comunicate. Si consiglia, pertanto, prima di mettersi in viaggio, di verificare sulla app Trenord l’andamento della circolazione in real-time selezionando il treno di proprio interesse. In stazione prestate attenzione ai monitor e agli annunci sonori». Disagi vi saranno per asili nido e materne, con il Comune di Milano che specifica in una nota «si fa presente che non essendo possibile prevedere con attendibilità la percentuale di adesione allo sciopero, l’amministrazione potrebbe non essere in grado di garantire la regolarità del servizio nella giornata di venerdì 22 aprile».

A Roma i disagi dello sciopero oggi 22 aprile 2022 non saranno solo per il settore treni- da monitorare la situazione sulle linee urbane ferroviarie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord – ma saranno le manifestazioni dovute agli scioperi a bloccare il traffico soprattutto in centro città: impennata dei prezzi, benzina, gas e inflazione alcuni dei temi che porteranno in piazza i sindacati in protesta. Fa sapere il Comune di Roma che la protesta comincerà dalle 14 alle 15 in piazza della Repubblica, poi, dalle 16,30 alle 18, «i partecipanti si sposteranno in piazza Madonna di Loreto, senza formare un corteo, ma percorrendo viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Visconti Venosta, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali». Possibili deviazioni per le linee Atac: 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 105, 117, 118, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 910, H.

NON SOLO SCIOPERO TRENI OGGI 22 APRILE 2022: STOP PER UFFICI, SCUOLA E…

Lo sciopero generale dei treni proclamato per oggi 22 aprile 2022 non vedrà però l’annullamento di alcuni servizi essenziali garantiti sempre per legge: si tratta infatti di pronto soccorso, prestazioni sanitarie non differibili e attività della Protezione Civile.

Per tutto il resto però potrebbero sorgere ingorghi e ritardi nelle prestazioni die servizi pubblici: a cominciare dalla scuola dove allo sciopero Cobas si aggiunge quello dei docenti e personale Ata per il sindacato Csle. Non solo, anche l’Unione Sindacale di Base (Usb) si è unita allo sciopero di venerdì con una manifestazione a Roma che coinvolga tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori coinvolti nella raccolta, produzione, logistica, trasporto, distribuzione e commercializzazione delle merci. Corteo in partenza alle ore 14 a Roma in Piazza della Repubblica.

