E’ in corso lo sciopero dei treni previsto come da copione per la giornata di oggi, venerdì 23 maggio 2025. Dopo che l’agitazione era stata indetta lo scorso weekend, poi “posticipata” per l’insediamento ufficialmente di Papa Leone XIV, la categoria dei ferroviari è tornata ad incrociare le braccia e i disagi sarebbero già diversi. Come sottolineato dal sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, ma anche da quello di TgCom24.it le maggiori difficoltà si stanno registrando in quel di Roma, presso la stazione dei treni di Termini, dove alcuni convogli stanno registrando dei ritardi importanti, mentre altri sono stati cancellati.

Sono quindi pesanti le ripercussioni su coloro che avevano in programma di utilizzare un treno oggi, ovviamente costretti ad attrezzarsi in maniera diversa. Alcuni treni fanno ritardo anche di 90 minuti, un’ora e mezza, ma c’è il rischio che tale situazione possa peggiore con il passare della giornata, causa di eventuali altre cancellazioni. Lo sciopero dei treni di oggi, 23 maggio 2025, ricordiamo che riguarda sia FS che Italo, quindi anche i treni ad alta velocità, ed è cominciato alle ore 23:59 della giornata di ieri, giovedì 22 maggio 2025.

SCIOPERO TRENI OGGI 23 MAGGIO 2025: LE FASCE DI GARANZIA

Nell’agitazione saranno coinvolti anche i treni di Trenord, la tratta locale della Lombardia, una delle più utilizzate d’Italia soprattutto da pendolari, leggasi lavoratori e studenti. Le varie aziende hanno comunicato la possibilità di cambiamenti, cancellazioni e variazioni, mentre sui siti ufficiali sono state pubblicate come di consueto le liste dei vari treni garantiti, che vi consigliamo di consultare prima di eventualmente mettervi in viaggio e acquistare un biglietto.

Per quanto riguarda le fasce di garanzia, previste dalla legge visto che lo sciopero si tiene non nel weekend, queste sono state istituite dalle ore 6:00 alle ore 9:00 (di conseguenza lo sciopero è in corso), ma anche dalle 18:00 alle 21:00, dopo di che stop delle corse fino alla chiusura del turno, prima del ritorno alla normalità da domani sabato 24 maggio 2025.

SCIOPERO TRENI OGGI 23 MAGGIO 2025: COSA FARE PER IL RIMBORSO

Il nostro consiglio è quello di controllare i siti ufficiali o eventualmente telefonare ai numeri verdi, a cominciare da quello messo a disposizione da Trenitalia, leggasi 800 89 20 21, per avere informazioni certe e in tempo reale sullo status del proprio treno nonché dell’agitazione.

Altro strumento da consultare sono le pagine social, come ad esempio X.com (ex Twitter), che verranno aggiornate in tempo reale. Ricordiamo che tutti i viaggiatori possono chiedere un rimborso ma prima della partenza del treno “prenotato”, pena la caduta del diritto. Anche in questo caso vi consigliamo comunque di parlare con gli addetti ai lavori che sapranno indirizzarvi meglio su quale sia il percorso giusto da intraprendere per non perdere il biglietto in questione. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.