Lo sciopero dei treni di 21 ore scatterà alle ore 21:00 di questa sera, giovedì 4 settembre 2025, e andrà avanti fino alle ore 18:00 di domani

Scatta oggi, giovedì 4 settembre 2025, una due giorni di sciopero dei treni che potrebbe creare non pochi problemi ai viaggiatori. Oltre ai lavoratori che si spostano su rotaie, non va dimenticato anche l’alto numero di turisti e di vacanzieri di questo periodo, coloro che hanno deciso di posticipare le ferie per il caro prezzi, di conseguenza le prossime ore potrebbero essere particolarmente fastidiose per molti connazionali e anche per gli stranieri.

Sciopero treni 4-5 settembre 2025, 24 ore di stop/ Da Frecciarossa a Trenitalia, previsto un venerdì nero

Si comincia alle ore 21:00 di questa sera e si andrà avanti per 21 ore, fino alle 18:00 di domani, venerdì 5 settembre 2025. In questo lasso di tempo si fermeranno praticamente tutti i treni, tenendo conto che incroceranno le braccia i dipendenti di Trenitalia, quindi FS, Tper (il trasporto dell’Emilia Romagna) e anche Trenord, i trasporti locali della Lombardia. Un maxi stop che riguarderà anche i treni ad alta velocità come i Frecciarossa, che procederanno quindi a singhiozzo.

Sciopero Ryanair a Ferragosto 2025/ Orari e info: l'agitazione durerà fino alla fine di dicembre

SCIOPERO TRENI 4 SETTEMBRE, COME RESTARE INFORMATI

La prima cosa che vi consigliamo di fare è quella di controllare i siti e i social ufficiali delle varie sigle per cercare di capire se il treno che vi interessa procederà regolarmente o meno. Qualora non doveste trovare informazioni sul sito o su X.com, potreste consultare l’800 89 20 21, che è il numero verde gratuito. Eventualmente ci si può recare anche di persona presso le biglietterie, anche se è sconsigliabile, tenendo conto che rischiate magari di dover attendere per ore l’arrivo del vostro treno.

Per quanto riguarda i treni che sono già in movimenti quando scatterà lo sciopero, alle ore 21:00 di questa sera, gli stessi arriveranno a destinazione ma solo se raggiungibile entro un’ora, quindi al massimo alle 22:00: in caso contrario si fermeranno prima. Ricordiamo che esiste un elenco di treni che saranno comunque garantiti, e che potete consultare sempre sul sito ufficiale di Ferrovie dello stato, mentre per quanto riguarda le fasce di garanzia, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 i treni dovrebbero circolare regolarmente, con una seconda fascia dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ma tenendo conto delle molteplici sigle coinvolte anche in questo caso il nostro consiglio è quello di informarvi tramite mezzi di comunicazione ufficiali.

Sciopero aerei domani, 10 luglio 2025/ Quali sono i voli Ita cancellati, fasce garantite e info

SCIOPERO TRENI 4 SETTEMBRE, LE CORSE PER RAGGIUNGERE MONZA

Ricordiamo che nel weekend si correrà il gran premio di Monza, valevole per il campionato di Formula 1 2025, e lo sciopero dei treni potrebbe quindi rappresentare un problema per tutti coloro che volessero raggiungere la città brianzola appunto attraverso le rotaie, che poi è anche il modo più comodo tenendo conto che la maggior parte delle strade del circondario viene chiusa.

Sono comunque diversi i treni garantiti per l’autodromo in partenza in particolare dalla stazione Garibaldi di Milano, ma anche Centrale e Albairate, tutti comunque in partenza la mattina presto di domani, indicativamente dalle ore 6:00 alle ore 8:30.

SCIOPERO TRENI 4 SETTEMBRE, RITARDI E CANCELLAZIONI TRENORD

In ogni caso ricordiamo che il clou dell’evento si terrà sabato e domenica, di conseguenza il Gp di Monza sembrerebbe “salvo”. Da segnalare infine che sarebbero già in corso dei disagi in Lombardia con Trenord, con alcuni treni che sarebbero stati cancellati o in ritardo, anche se non è ben chiaro se tale situazione sia direttamente collegata all’agitazione al via questa sera o ad altro. Attendiamo notizie più certe che arriveranno nel corso della mattinata ma soprattutto da questa sera, quando ovviamente lo sciopero dei treni entrerà nel vivo.

La speranza è che, le persone informate, possano trovare un mezzo alternativo per raggiungere la propria destinazione, banalmente la macchina ma anche un autobus o eventualmente l’aereo in caso di lunghe tratte. Ricordiamo inoltre che per eventualmente farsi rimborsare il biglietto è sempre bene chiedere informazioni alle biglietterie ufficiali per comprendere cosa fare.