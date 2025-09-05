Nuovo sciopero dei treni oggi 5 settembre 2025, tutte le informazioni e gli orari con le fasce garantite: da Trenitalia a Italo fino a Trenord

AL VIA LA SECONDA GIORNATA DI SCIOPERO DEI TRENI: IL PRIMO VERO “VENERDÌ NERO” DOPO LE VACANZE

Se ieri avevamo già iniziato ad avere un “anticipo” del primo verso caos trasporti nazionale dopo le vacanze, ecco che lo sciopero treni oggi 5 settembre 2025 si prospetta come il nuovo “venerdì nero” per passeggeri, pendolari e turisti costretti a 24 ore di fortissime tribolazioni alle stazioni ferroviarie.

Sciopero treni oggi 4 settembre 2025 e domani/ Fermi Trenitalia, Trenord e le Frecce: disagi già in Lombardia

Lo stop dei treni nazionali e locali in attivo dalle ore 21 di ieri prosegue per l’intera giornata di oggi, fino appunto alle 18 di questa sera quando dovrebbe gradualmente tutto tornare alla normalità entro l’inizio del weekend. Per chi però è costretto a tornare dall’ultimo scorcio di vacanze estive, o peggio per chi ancora deve partire nella giornata di oggi, ecco che lo sciopero di Trenitalia, Italo e Trenord non promette nulla di semplice nelle prossime ore.

Sciopero treni 4-5 settembre 2025, 24 ore di stop/ Da Frecciarossa a Trenitalia, previsto un venerdì nero

Dai passeggeri alle merci, sia ben inteso, è totale lo sciopero programmato dai sindacati principali del trasporto ferroviario con notevoli ripercussioni tanto sul trasporto urbano e regionale, quanto per le Frecce di Trenitalia e i servizi da/verso gli aeroporti: e per ricordare come siamo solo all’inizio di questo lunghissimo settembre di scioperi, basti sapere che da oggi fino all’ultimo giorno del mese sono previsti ben 66 interruzioni dei servizi, di cui ben 14 di carattere nazionale tra aerei, treni, mezzi pubblici e navi.

Cominciamo però dalla giornata di passione che attende oggi milioni di italiani: lo sciopero dei treni coinvolge tutti gli addetti del gruppo FS e del trasporto merci che aderiscono alla stop del sindacato generale di base: tradotto, viene garantita solo la fascia oraria tra le 6 e le 9 del mattino, oltre ai treni standard garantiti a questi link ufficiali da Trenitalia, Trenord e Italo.

Sciopero Ryanair a Ferragosto 2025/ Orari e info: l'agitazione durerà fino alla fine di dicembre

Sul caso di Trenord in Lombardia, il collegamento verso Malpensa vedrà bus sostitutivi sulla tratta tra la Stazione Cadorna e l’aeroporto a metà tra Varese e Milano: il consiglio è sempre quello che raccomandiamo ad ogni sciopero nazionale di questa entità, collegarsi sempre prima di dirigersi verso le stazioni con i canali ufficiali in tempo reale delle principali società ferroviarie per capire l’esatta situazione “live” tra ritardi, cancellazioni e spostamenti delle corse previste fuori dalla fascia di garanzia.

TRENI BLOCCATI MA MEZZI PUBBLICI… NO! GLI SCENARI PER OGGI 5 SETTEMBRE 2025

Onde evitare confusione che già si è scatenata nelle scorse ore circa il primo sciopero nazionale in corso il 4-5 settembre 2025, per la giornata di oggi non vi saranno stop particolari die mezzi pubblici locali: se infatti ieri lo sciopero di 4 ore dei trasporti Atac a Roma ha fatto pensare ad una simile protesta anche nelle altre aziende trasporti locali, per la giornata di oggi venerdì non sono per fortuna previste interruzioni del Tpl, né Atm Milano né il trasporto a Roma o nelle altre principali città italiane.

Permane “solo” il disagio di chi si deve spostare coi treni regionali e a lunga percorrenza, su quelli purtroppo la giornata di sciopero peserà e non poco, al di là delle corse garantite da Trenitalia, Trenord e Italo. Occhi poi al calendario dalla giornata di domani in poi in quanto i prossimi 8 e 15 settembre vedranno nuovi scioperi questa volta dei mezzi pubblici, mentre sul fronte aereo l’attenzione è tutta per il 6 e 26 settembre 2025 quando molti dei voli nazionali potrebbero essere messi a rischio dall’ulteriore sciopero dei sindacati di base.