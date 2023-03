Sciopero treni oggi 7 marzo e domani 8/ Trenord, Trenitalia, Italo: orari Milano-Roma

SCIOPERO TRENI DAL 7 ALL’8 MARZO: GLI ORARI

Lo sciopero nazionale dei mezzi che comincia oggi e termina domani crea importanti ripercussioni per la circolazione dei treni. Dalle ore 21 di oggi, martedì 7 marzo 2023, fino alle ore 21 di mercoledì 8 marzo è previsto uno sciopero dei treni che riguarda di paralizzare le principali stazioni ferroviarie. Il Gruppo FS Italiane ricorda che ci sono la fasce di garanzia, quindi negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati appunto nella lista delle corse garantite. In particolare, nella serata di oggi circoleranno i treni con partenza prevista entro le ore 21 e arrivo alla destinazione finale entro le 22.

Invece, domani mercoledì 8 marzo, viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le ore 9. Nella fascia pomeridiana circoleranno i treni con partenza prevista dopo le ore 18. Per quanto riguarda i treni Frecce e Intercity, non sono previste modifiche. Nella nota si indica, infatti, che circoleranno regolarmente, comunque Trenitalia «si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti».

SCIOPERO TRENI, DA MILANO A ROMA: DISAGI IN VISTA

Il collegamento aeroportuale Malpensa Express potrebbe subire limitazioni e cancellazioni, quindi saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse saltate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Italo per diminuire i disagi causati ai viaggiatori ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Trenord intanto comunica che i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni a causa dello sciopero dei treni. Da Milano a Roma: nel Lazio non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, invece i treni regionali possono subire variazioni sull’orario consueto. In generale, l’agitazione sindacale, che cade anche nel giorno in cui si celebra la Festa della Donna, potrebbe causare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Anche in questo caso, però, sono confermate le fasce garantite dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

