Sciopero treni oggi 8 luglio 2025: problemi con la circolazione a Roma e Napoli, disagi previsti fino alle ore 18:00 di stasera

Continua oggi, 8 luglio 2025, lo sciopero dei treni che è scattato ufficialmente ieri, lunedì 7 luglio. Durerà in totale 21 ore e si andrà avanti fino alle ore 18:00 di questa sera, per quella che si preannuncia una giornata di passione per tutti i viaggiatori.

Non va infatti dimenticato che sono ufficialmente cominciate le vacanze estive 2025, di conseguenza sono molti coloro che proprio in questi giorni, fino a settembre, prenderanno i treni per spostarsi verso i luoghi di villeggiatura.

Come riferito dal sito ufficiale del quotidiano Repubblica, i disagi maggiori si starebbero verificando in quel di Napoli ma anche a Roma.

Nel primo caso, la stazione centrale ha visto circa la metà dei treni cancellati a causa dello sciopero, con un’agitazione sindacale quindi massiccia che sta interessando non soltanto i vacanzieri ma anche i pendolari, lavoratori che ogni giorno si spostano sulle rotaie per raggiungere il luogo di lavoro.

A Roma, invece, numerose segnalazioni provengono dalla stazione Termini, con i treni che avrebbero subito anche più di 120 minuti di ritardo, convogli sia di Italo che di Trenitalia.

Ricordiamo che la fascia di garanzia era prevista fino alle ore 9:00 di mattina, mentre proprio in questo orario è in corso lo sciopero che si chiuderà appunto nella serata di oggi, martedì 8 luglio 2025.

I treni interessati sono tutti quelli del Gruppo FS, quindi Trenitalia, Tper ma anche Trenord, questi ultimi, i treni che riguardano i collegamenti regionali della Lombardia, utilizzati ogni giorno da centinaia di migliaia di passeggeri.

La cosa da fare prima di mettersi in viaggio è quella di controllare se il treno che dovremo prendere è previsto, soppresso o in ritardo, e per farlo si può visitare il sito ufficiale di Trenitalia, ma anche Italo, Trenord e Tper, oppure utilizzare l’applicazione ufficiale dedicata.

Un terzo metodo è quello eventualmente di chiamare in loco per capire appunto la disponibilità o meno del treno interessato. Una volta appreso che la tratta sia attiva o meno, si può decidere se aspettare o meno l’arrivo di un altro convoglio mentre per il cambio biglietto è ormai troppo tardi, visto che esistono delle tempistiche che solitamente vanno fino alla mezzanotte del giorno precedente l’orario presente sul nostro ticket, di conseguenza se per caso aveste un biglietto per un treno alle ore 13:00 di oggi, aveva tempo fino alle ore 00:00 di ieri per appunto modificarlo.

Qualora il vostro treno fosse stato soppresso e non foste riusciti a cambiare il biglietto, non vi resta che armarvi di pazienza, aspettando eventualmente le ore 18:00 quando la situazione dovrebbe tornare finalmente alla normalità dopo due giorni di stop.

Al momento comunque, al di là delle situazioni segnalate a Roma e a Napoli, non si registrano altri grandi disagi: attendiamo aggiornamenti.