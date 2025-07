Sciopero treni oggi e domani, 7 e 8 luglio 2025: tutto quello che c'è da sapere tra motivazioni, orari dell'agitazione, fasce garantite e servizi minimi

Inizierà oggi il primo vero e proprio sciopero treni di questo settimo mese dell’anno che coinvolgerà tutte le note aziende ferroviarie e che potrebbe causare non pochi disagi per i pendolari e per i viaggiatori che hanno scelto luglio come periodo per le loro vacanze estive: un’agitazione sindacale che è stata indetta dall’assemblea nazionale della sigla PdM/PdB e da CUB Trasporti, che si unisce – peraltro – a una seconda mobilitazione voluta da USB Lavoro privato che durerà otto ore.

Sciopero treni lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025/ Info, orari e fasce di garanzie Trenitalia, Italo e Trenord

Complessivamente – come sempre accade negli ultimi anni – lo sciopero treni di oggi e domani serve per chiedere maggiori tutele a beneficio dei dipendenti del Gruppo FS, oltre ai dovuti aumenti salariali per i mancati rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e i mancati adeguamenti inflazionistici: non caso nell’agitazione saranno coinvolti macchinisti, capitreno e dipendenti assunti da Treintalia, Tper, Italo e Trenord; mentre per ora, naturalmente, è impossibile prevedere quanto diffusi saranno i disagi per i viaggiatori.

Sciopero treni oggi e domani, 7 e 8 luglio 2025: tutte le info tra orari, fasce garantite e servizi minimi per ogni azienda

Procedendo per ordine, è certamente utile sottolineare innanzitutto che lo sciopero treni inizierà oggi – lunedì 7 luglio 2025 – alle ore 21:00 e proseguirà senza notevoli interruzioni fino alle ore 18:00 di domani, martedì 8 luglio: l’unico vero stop all’agitazione è legato alle consuete fasce di garanzia che in questo caso saranno limitate alle ore tra le 6:00 e le 9:00 di domani mattina; mentre resta sempre fermo il fatto che i disagi potrebbero estendersi anche poco prima e poco dopo dell’inizio dello sciopero treni.

Lista treni garantiti sciopero trasporti da oggi a domani/ Trenitalia, Italo, Trenord: fasce orarie protette

D’altra parte, resta anche sempre confermato – per qualsiasi azienda ferroviaria – che qualsiasi convoglio partirà a ridosso dell’inizio dello sciopero treni dovrà percorrere almeno un’ora di tratta prima di fermarsi: se la stazione di arrivo si trova entro quella distanza, allora i passeggeri giungeranno a destinazione; mentre se fosse più distante, non si può escludere che il treno venga bloccato in una stazione intermedia.

Complessivamente, oltre alla fascia garantita per lo sciopero treni di oggi e domani, le aziende coinvolte hanno già pubblicato i rispettivi elenchi dei servizi minimi che verranno effettuati: per i treni regionali di Trenitalia esiste il consueto sito dedicato ai Regionali, oppure l’elenco di Frecce e Intercity; mentre anche Tper ha pubblicato il suo elenco di tratte garantite che si unisce a quello dei treni ad alta velocità di Italo e dei vari servizi – tra regionali, suburnani, aeroportuali e lunghe percorrenze – di Trenord.