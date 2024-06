Sciopero treni Trenitalia oggi 3 giugno 2024/ Regioni coinvolte, fasce orarie e convogli garantiti: le info

GIORNATA DI SCIOPERO OGGI 3 GIUGNO PER I TRENI TRENITALIA (MA NON IN TUTTA ITALIA): ECCO LE INFO E GLI ORARI DI STOP

Lo permettiamo subito, lo sciopero dei treni Trenitalia previsto oggi 3 giugno 2024 – per fortuna – non coinvolge l’intero territorio nazionale, ma comporta comunque alcuni disagi per diverse aree del Paese, da Nord fino al Centro. Questa volta non di venerdì, come accade di norma per i mezzi pubblici, ma comunque in un giorno immediatamente legato al weekend, lo sciopero dei treni in queste ore coinvolge per diverse agitazioni sindacali le Regioni di Abruzzo, Marche, Umbria e Trentino Alto Adige.

In termini di orari, l’astensione dal lavoro ha preso inizio alle ore 9.01 di questa mattina e terminerà alle ore 17 sempre di oggi: all’interno di questa fascia, al netto dei treni garantiti per legge, le corse potrebbero subire, ritardi, disagi, cancellazioni o treni posposti. A proclamare il principale sciopero di oggi 3 giugno vi è il personale di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) per la circolazione dei treni, assieme ai sindacati Usb Lavoro privato, Fisi trasporti, Cub Trasporti e Cobas Lavoro privato. Sebbene il comunicato di Trenitalia in mattinata conferma una piena circolazione regolare sulla rete Alta Velocità (Frecce) in tutto il Paese, al momento le ripercussioni maggiori dello sciopero si hanno a livello principalmente locale.

SCIOPERO RFI IN ABRUZZO: LE INFO TECNICHE E I CONVOGLI REGIONALI COINVOLTI

Controllare le stazioni, contattare i call center di Trenitalia e dare un’occhiata al portale web e social di Rfi: i consigli per avere le ultimissime novità sullo sciopero dei treni oggi 3 giugno 2024 sono sempre le solite, anche se possiamo da subito confermare che grandi disagi al momento non sono stati segnalati visto il grado non nazionale della protesta confermata per l’intero pomeriggio. È in particolare in Abruzzo che si concentrano le maggiori conseguenze per lo sciopero indetto dal personale Rfi con alcune sigle sindacali.

Fino alle 17 infatti un’ampia fetta del personale addetto alla circolazione ferroviaria della Regione Abruzzo si astiene dal turno di lavoro, provocando «modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione». Le corse variate o cancellate possono coinvolgere principalmente i treni regionali in Abruzzo e delle Regioni limitrofe: restano comunque previste le consuete fasce di garanzia in caso di sciopero, dove i conigli non possono essere cancellati da alcuna protesta. Nello specifico, oggi i treni regionali circoleranno comunque tra le 6 e le 9 del mattino e dalle 18 fino alle 21.

TUTTE LE ALTRE CITTÀ E REGIONI COINVOLTE DALLO SCIOPERO TRENI DEL 3 GIUGNO 2024

Come spiega Trenitalia in una nota pubblicata a ridosso dello sciopero treni di oggi 3 giugno 2024, tutti i viaggiatori che dovessero rinunciare al proprio biglietto prenotata in questa giornata, possono richiedere rimborso fino all’ora stessa della partenza per Intercity e Frecce, mentre per i treni regionali era possibile fino a 24 ore prima.

Non solo Abruzzo comunque vede coinvolti i propri treni locali nella giornata di sciopero sindacale: Trentino Alto Adige, Umbria, Marche, così come coinvolte anche le città di Bologna, Torino e Firenze. Con il medesimo orario di protesta (tra le 9 e le 17), l’astensione dal lavoro del personale Rfi può recare disagi – informa Trenitalia – nelle stazioni delle suddette regioni, così come nelle città indicate dal comunicato ufficiale.

In aggiunta – informa SkyTG24 – un altro sciopero locale tra le 21 di oggi fino alle 21 di domani, 4 giugno 2024, può coinvolgere le corse a Verona e in Trentino: per quanto riguarda infine la circolazione ferroviere del Friuli Venezia Giulia, la fascia di potenziali disagi generati dall’ennesima protesta infrasettimanale (che ricade sempre sulle medesime categorie, pendolari, semplici cittadini e turisti) è la medesima delle altre regioni oggi a rischio, dunque fino alle 17 e non fino a fine turno come avviene negli scioperi generali nazionali.











