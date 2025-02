Un nuovo sciopero all’orizzonte: stavolta è quello tra mercoledì e giovedì dei treni regionali che avrà conseguenze sulla circolazione anche a livello suburbano e aeroportuale in Lombardia. A proclamare lo sciopero treni Trenord è stato il sindacato Orsa, con l’azienda che ha fornito anche dettagli e informazioni su orari e modalità. Precisiamo però che tale agitazione coinvolgerà solo il trasporto ferroviario regionale, quindi non hanno nulla da temere coloro che necessitano di spostarsi con i treni di Trenitalia e i mezzi di Atm. D’altra parte, i treni regionali Milano-Domodossola potrebbero subire variazioni secondo Trenitalia. La mobilitazione comincerà alle ore 3 di 5 febbraio 2025 e terminerà alle ore 2 del 6 febbraio 2025.

Non mancano le fasce di garanzia, infatti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 è prevista la circolazione dei treni Trenord inclusi nella lista delle corse garantite. Il consiglio ai passeggeri è di prendere visione dell’elenco in questione, pubblicato sul sito ufficiale di Trenord, per avere idea di quali sono i treni garantiti, prestando attenzione, ad esempio, ai mezzi che circolano di sera per chi deve tornare a casa.

Per quanto riguarda la mattina, saranno disponibili i treni partiti dopo le ore 6 dalle stazioni di origine e che arrivano entro le ore 9 a destinazione. Al pomeriggio, invece, sono disponibili quelli che partono dalle 18 e arrivano a destinazione entro le 21, orario dopo il quale non ci sono corse garantite.

SCIOPERO TRENI TRENORD 5 FEBBRAIO 2025: L’IMPATTO SUI COLLEGAMENTI AEROPORTUALI

Non mancheranno bus sostitutivi, che però non avranno fermate intermedie, ma per quanto concerne le corse aeroportuali non effettuate tra Cadorna e Malpensa e tra Stabio e Malpensa. Infatti, lo sciopero treni Trenord avrà impatto anche sui servizi Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto e Bellinzona. Ogni dettaglio ancor più preciso sarà disponibile sull’applicazione ufficiale e sul sito di Trenord. A tal proposito, lo sciopero in questione avrà ripercussioni anche in Svizzera, per quanto riguarda i servizi TILO che circoleranno in territorio italiano.

Infatti, l’azienda ha fatto sapere che circoleranno solo i treni inclusi nelle fasce garantite, chiarendo che non sono coinvolti i collegamenti con la svizzera. Il riferimento è ai treni sulla linea S50, per i quali ci saranno bus sostitutivi tra Stabio e l’aeroporto di Malpensa. Alla luce delle possibili ripercussioni fino alla fine dello sciopero treni Trenord, il suggerimento anche da parte di TILO è ad ascoltare gli annunci diffusi sui treni e nelle stazioni, così come le informazioni che vengono mostrate sui monitor.

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO TRENI TRENORD

Lo sciopero treni Trenord del 5 febbraio 2025 non è un fulmine a ciel sereno, perché è stato annunciato dal sindacato Orsa in netto anticipo, infatti è noto da dicembre. A tal proposito, la stessa sigla sindacale ha accusato Trenord di non aver voluto arrivare a una soluzione condivisa per scongiurarlo. Nel mirino, comunque, è finita tutta la dirigenza, che non si è preoccupata di migliorare i servizi puntando sul benessere dei lavoratori, anzi ha portato avanti comportamenti che rappresentano per Orsa una violazione del contratto e degli accordi. Peraltro, tutto ciò è importante per i viaggiatori stessi, oltre che per i lavoratori di Trenord, visto che bisogna garantire servizi all’altezza.