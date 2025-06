È il momento del primo vero e proprio sciopero treni di questo giugno 2025, con la giornata di domani — lunedì 16 giugno 2025 — che porterà ad uno stop generalizzato e diffuso dei servizi offerti dalla lombarda Trenord: ad indire l’agitazione è stato ancora una volta il sindacato ORSA, che avanza nuovamente le ormai note rivendicazioni tra l’aumento del trattamento salariale e il potenziamento della sicurezza a bordo dei treni, tra i punti più critici per capitreno e macchinisti.

Partendo dal principio, è bene dire che lo sciopero treni Trenord di domani inizierà alle 3 di notte e durerà fino alle 2 di martedì 17 giugno 2025, con un totale di 24 ore nel corso delle quali i lavoratori potranno scegliere di incrociare le braccia e interrompere il loro lavoro: nell’agitazione saranno coinvolti tutti i servizi tra i regionali, i suburbani, quelli a lunga percorrenza e il collegamento con l’aeroporto milanese di Malpensa.

Allo stato attuale è del tutto impossibile prevedere quanti e quali treni Trenord saranno coinvolti nello sciopero e, per rimanere aggiornati in tempo reale (e magari evitare di recarvi in stazione prima del tempo necessario), l’azienda consiglia di consultare frequentemente il sito ufficiale e la sezione dedicata alla mobilità, oltre che l’app disponibile per qualsiasi dispositivo mobile e i sempre precisi annunci in stazione e all’interno dei convogli.

Sciopero treni Trenord domani, lunedì 16 giugno: le fasce di garanzia e i bus sostitutivi per Malpensa

Complessivamente, trattandosi di uno sciopero treni dalla durata di 24 ore, l’azienda dovrà necessariamente rispettare le consuete fasce di garanzia utili per i pendolari: nel dettaglio si tratta di quella compresa tra le 6:00 e le 9:00 e di quella tra le 18:00 e le 21:00, sempre fermo restando che i treni che partiranno a ridosso dell’agitazione raggiungeranno la destinazione prevista o — se la distanza fosse maggiore ad un’ora — la prima fermata utile; mentre qui trovate tutto l’elenco ufficiale dei treni di Trenord garantiti in caso di sciopero.

Da ultimo, è certamente utile ricordare che durante lo sciopero dei treni di domani anche il servizio che collega Milano a Malpensa potrà subire interruzioni, variazioni e cancellazioni: in tal senso, l’azienda ha già provveduto ad attivare il consueto servizio di navette bus che partiranno dalla stazione di Milano Cadorna (precisamente in via Paleocapa 1) o dalla località svizzera di Stabio e arriveranno fino all’aeroporto; oltre che, ovviamente, anche viceversa.