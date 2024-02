Sciopero treni, voli e trasporto pubblico/ Weekend di mobilitazioni dal 9 al 12 febbraio: info utili

Sciopero voli oggi, venerdì 9 febbraio: info utili

Si preannuncia, per pendolari e viaggiatori, un weekend difficile, con uno sciopero generalizzato dei trasporti che colpirà sia i voli, che i treni e i mezzi pubblici. Non si tratterà, fortunatamente, di una mobilitazione generale del settore dei trasporti, ma di singole agitazioni settoriali che sono iniziate oggi, 9 febbraio, e si concluderanno nella giornata di lunedì 12, con l’ultima delle mobilitazioni che sarà, probabilmente, la più complicata da gestire.

Sciopero dei treni lunedì 12 febbraio 2024/ Stop mezzi FS e Trenord dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Partendo dallo sciopero di oggi, venerdì 9 febbraio 2024, riguarderà i voli e, in generale, il comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto degli aeroporti, con una durata di 24 ore. L’agitazione, tuttavia, sarà divisa in due differenti. A livello nazione, infatti, incroceranno le braccia solamente i servizi aeroportuali di handling aderenti ad Assohandlers. Differentemente, in Lombardia l’agitazione avrà una portata maggiore, perché il previsto sciopero dei voli riguarderà le società di servizi di handling di Milano Malpensa e Milano Linate, mentre per il solo aeroporto di Linate incroceranno le braccia anche gli addetti alla vigilanza di Italpol. Dal sito di Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) è possibile reperire la lista dei voli garantite, mentre le fasce orarie coperte saranno quelle dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

SCIOPERO MEZZI OGGI, 24 GENNAIO 2024/ Disagi a Milano, Roma e Napoli: bus, tram e metro ridotti

Sciopero mezzi pubblici e treni il 9, 10 e 12 febbraio

Contestualmente allo sciopero dei voli di oggi, le agitazione proseguiranno per tutto il weekend, prima per il trasporto pubblico e, poi, per i treni e il comparto ferroviario. Dalle 17:30 alle 21:30 di oggi incroceranno le braccia le Autolinee toscane a Livorno, mentre dalle 19:30 alle 23:30 proseguiranno le Ferrovie Sud Est e S.A a Bari. Si prosegue, poi, sempre per i trasporti pubblici con l’ATM di Milano, che dal 9 al 18 febbraio prevede agitazioni minori e previste maggiori attese in fermata, pur restando il servizio garantito. Il 10 febbraio, poi, lo stop dei mezzi pubblici interesserà Torino e la GTT, che prevedono 24 ore di mobilitazioni con servizi garantiti dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 12 alle 15.

Sciopero mezzi e aerei, 8 gennaio 2024 si ferma il personale di terra/ Il 24 stop trasporto pubblico locale

Tuttavia, lo sciopero più temuto di questo sciopero è quello dei treni e dei servizi ferroviari che inizierà nella giornata di lunedì 12 febbraio. La durata, tuttavia, non sarà di 24 ore ma solamente dalle 9 alle 17, e riguarderà tutte le maggiori aziende sul territorio, ovvero Trenitalia, Trenord, Italo, Trenitalia Tper e, in generale, il Gruppo FS. Lo stop alla circolazione di Trenitalia non riguarderà i treni ad alta velocità e gli intercity, mentre Trenord interromperà tutti i servizi. Italo, infine, ha stilato una lista dei treni garantiti, da consultare prima di recarsi in stazione durante l’orario di sciopero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA