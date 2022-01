Sciopero Trenitalia 8 gennaio: corse garantite/ Italo, meno treni per aumento contagi

Il nuovo anno inizia con il primo sciopero dei treni Trenitalia, in programma per domani, sabato 8 gennaio 2022. Dalle ore 9.01 alle 16.59 è stato infatti indetto uno sciopero nazionale di tutto il personale di Trenitalia, ad eccezione della Direzione Business Regionale Liguria, che come fa sapere QuiFinanza.it, non subirà alcuno stop. I treni a lunga percorrenza ed i regionali potranno subire delle cancellazioni o delle variazioni. Inoltre, è possibile che ulteriori modifiche possano verificarsi poco prima o poco dopo la fine dello sciopero, con possibili disagi anche nelle fasce orarie garantite.

Come sempre, nel giorno di sciopero Trenitalia si impegna comunque a garantire i servizi minimi di trasporto. Lo sciopero di domani, come fa sapere RaiNews, è stato indetto dai sindacati Orsa e Ugl e coinvolge l’intero territorio nazionale ad eccezione di Intercity e trasporto regionale della Liguria. In una nota l’azienda di trasporti fa sapere che durante lo sciopero sarà comunque programmata l’esecuzione di alcune corse nazionali, la cui lista è pubblicata sul portale ufficiale di Trenitalia.

Sciopero Trenitalia, Italo riduce le corse per aumento contagi Covid

Lo sciopero di domani 8 gennaio di Trenitalia non riguarderà i treni della compagnia Italo che tuttavia, causa aumento dei contagi Covid, ha deciso di rimodulare la propria offerta con una serie di cancellazioni o soppressioni parziali, da oggi 7 gennaio al prossimo 23 febbraio. Già da oggi, come fa sapere RaiNews, la compagnia ha deciso di cancellare sei corse, mentre dal prossimo 14 gennaio ci saranno ulteriori cancellazioni con ben 27 corse in meno, di cui 21 soppresse tutti i giorni e le restanti sei il martedì, il mercoledì ed il giovedì.

In una nota, Itali ha fatto sapere che “a seguito dell’andamento dei contagi, delle misure prese dal Governo per arginare la situazione pandemica e della conseguente forte contrazione della domanda, si ritiene necessaria una riduzione dei servizi giornalieri”. In precedenza, altre corse erano state già soppresse anche da Trenitalia che a fine anno aveva informato i propri clienti di tenersi sempre aggiornati sulla possibile riduzione dell’offerta, “visto che la situazione è in continua evoluzione”.



