Sciopero Trenord Milano e Lombardia/ 15 e 16 dicembre: info e orari treni

E’ scattato nella notte appena passata il nuovo sciopero dei trasporti pubblici Trenord. Dalle ore 03:00 di oggi, domenica 15 dicembre, fino alle ore 2:00 di domani, lunedì 16 dicembre 2019, è prevista un’agitazione di 23 ore, così come indetto dal sindacato Or.SA. Incroceranno le braccia i macchinisti e i dipendenti del trasporto ferroviario regionale, di conseguenza, come si legge anche sul sito della stessa Trenord, “l Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il Servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni”. Una giornata di possibili disagi per i viaggiatori che avevano programmato di spostarsi in treno, anche perchè, essendo lo sciopero stato indetto in una giornata festiva, non sono previste le consuete fasce orarie di garanzia, che invece vengono attuate per i lavoratori. Di conseguenza si consiglia di controllare il sito dedicato per avere aggiornamenti su treni soppressi, cancellati o in ritardo, mentre per i treni garantiti a lunga percorrenza potrete cliccare qui.

SCIOPERO TRENORD: SCONTRO CON IL SINDACATO

Sempre Trenord fa sapere che, nel caso di tratte soppresse, i bus sostitutivi saranno istituiti solamente per i collegamenti con l’aeroporto, leggasi “Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto-Stabio”. Gli autobus partiranno come sempre da via Paloecapa 1, fuori dalla stazione Cadorna di Milano. Un’agitazione, quella di oggi, che non è stata accolta con piacere da Trenord, che negli scorsi giorni aveva fatto replicato a muso duro ai sindacati: “Il sindacato OrSA ha nuovamente proclamato uno sciopero per domenica 15 dicembre. L’agitazione, che era stata ritirata dal sindacato lo scorso 27 novembre, è stata nuovamente proclamata, con obiettivi conflittuali verso l’azienda allo scopo di causare significativi disagi alla mobilità in occasione dei grandi eventi del periodo natalizio. OrSA, che rappresenta poco più del 14% del totale del personale, ha scelto la via conflittuale – si leggeva ancora – nonostante le raccomandazioni della Commissione di Garanzia, puntando a nuocere tanto ai lavoratori quanto alle migliaia di persone che hanno programmato di utilizzare il treno alla vigilia delle festività natalizie”.

