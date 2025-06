È in corso in queste ore lo sciopero Trenord annunciato nei giorni scorsi dal sindacato ORSA e che sembra essere destinato a causare non pochi disagi ai tanti pendolari lombardi che dovranno raggiungere il posto di lavoro o l’università e che poi dovranno anche rientrare alla loro abitazione al termine della giornata: un’agitazione legata – come accade ormai da diversi mesi, per non dire anni – alla richiesta di maggiori tutele contrattuali e alla negoziazione dello stipendio, con il CCNL fermo ormai da parecchi anni.

Complessivamente, lo sciopero Trenord coinvolgerà tutti i vari servizi offerti dall’azienda lombarda, partendo dai classici e numerosi Treni Regionali ed arrivando fino al servizio ferroviario che collega Milano e l’aeroporto di Malpensa; mentre, per ora, non abbiamo ancora degli ufficiali dati sull’adesione da parte dei lavoratori, fermo restando che già in mattinata si sono create lunghe code e folti gruppi di pendolari rimasti a piedi in stazione in attesa di un convoglio che possa portarli a destinazione.

Lo sciopero Trenord di oggi – ovviamente lunedì 16 giugno 2025 – durerà per un totale di 23 ore e sono (fortunatamente) previste le consuete fasce di garanzia, alle quali torneremo tra un attimo: a livello orario l’agitazione è iniziata alle ore 3:00 di questa notte e durerà fino alle 2:00 di domani, martedì 17 giugno 2025, con un impatto che potrebbe essere a dir poco problematico per i tantissimi viaggiatori che quotidianamente si affidano all’azienda lombarda.

Tutte le info sullo sciopero Trenord di oggi: le fasce di garanzia, il Malpensa Express e gli aggiornamenti in diretta

Visto che le abbiamo citate poco fa, è certamente utile ricordare che lo sciopero Trenord prevederà due differenti fasce orarie di garanzia durante le quali il servizio sarà del tutto regolare: la prima è scattata alle 6:00 del mattino ed è durata per un paio di ore fino alle 9:00, mentre la seconda inizierà alle 18:00 e terminerà alle 21:00; tutto fermo restando che i treni in partenza a ridosso della fine della fascia di garanzia sono tenuti a circolare per almeno un’ora: se in quel tempo dovessero raggiungere la destinazione, non ci saranno problemi; mentre, se fosse più distante, potrebbero scegliere di interrompere la corsa a una delle fermate precedenti.

Come anticipavamo prima, lo sciopero Trenord di oggi non è limitato ai soli Treni Regionali: le maggiori difficoltà in queste ore sembrano interessare soprattutto i collegamenti da e per Milano con l’aeroporto di Malpensa: l’azienda, in tal senso, ha attivato il classico bus sostitutivo per le corse ferroviarie soppresse, che parte ed arriva in via Paleocapa 1, vicino alla stazione di Milano Cadorna, senza alcuna fermata intermedia.

Chiunque desideri rimanere aggiornato sugli sviluppi in tempo reale dello sciopero Trenord potrà facilmente rivolgersi al sito ufficiale dell’azienda lombarda, che vanta una sezione di “Info Mobilità” in cui si possono cercare i singoli treni e scoprire se sono soppressi, in ritardo o regolari; mentre, al contempo, anche l’app dell’azienda contiene tutte le informazioni utili per evitare di finire “vittime” dello sciopero Trenord di oggi.