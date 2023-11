Sciopero venerdì 17 novembre/ ATM: “Nostri mezzi, metro bus e tram saranno regolarmente in funzione”

Lo sciopero previsto per la giornata di venerdì, 17 novembre, non riguarderà fortunatamente i mezzi pubblici di ATM, l’azienda dei trasporti di Milano. A renderlo nota è stata la stessa, attraverso un post pubblicato su X, l’ex Twitter, in cui si legge che: “Lo sciopero di venerdì 17 novembre non riguarda i servizi di trasporto di ATM. Tutte le linee metropolitane e di superficie funzioneranno regolarmente”.

Chi si fermerà quindi? La prima cosa da sapere è che lo sciopero dovrebbe durare solo 4 ore, leggasi dalle ore 9:00 alle 13:00, dopo la precettazione firmata dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: “In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza – scrive l’esponente del governo Meloni – saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti del settore, nell’ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste”. Una decisione che ovviamente non è piaciuta ai sindacati, con Cgil e Uil che hanno contestato l’ordinanza e che hanno deciso di proseguire nella loro battaglia. Lo sciopero di venerdì 17 novembre riguarderà in particolare i treni, a cominciare dal personale di Trenitalia sull’intero territorio nazionale.

SCIOPERO VENERDÌ 17 NOVEMBRE: ECCO COSA ASPETTARSI

Sono previste delle fasce di garanzia (anche se bisognerà capire cosa succederà tenendo conto che lo sciopero pare quindi solo di 4 ore come detto sopra), dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e quindi dalle 18:00 alle 21:00, due finestre durante le quali i treni circoleranno normalmente.

Lo stesso vale per i treni regionali mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, gli orari varieranno a seconda delle varie città. Ad esempio a Roma lo stop riguarderà le fasce orarie 8:30-17 e quindi dalle 20 fino a fine corsa. A Milano, invece, come detto sopra non dovrebbero verificarsi troppi disagi, anche perchè i dipendenti ATM intendono rispettare l’intervallo previsto di almeno 10 giorni fa un’agitazione e l’altro. Ricordiamo infine che il trasporto aereo è altresì escluso dallo sciopero di venerdì 17 novembre.

