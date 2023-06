Scippo a Viareggio: una signora anziana colpita a calci e pugni/ “Hanno aggredito me e poi mio marito”

Paura a Viareggio per una signora anziana, che mentre passeggiava in via IV novembre è stata derubata. L’aggressione è cominciata come un tentativo di scippo ma terminata come un pestaggio violento di 4-5 minuti. La signora Paola, oggetto della violenza dello sconosciuto, è stata ricoverata in ospedale: vari i lividi e le abrasioni sul corpo. A Ore 14, la signora ha raccontato: “Stavo camminando con mio marito a braccetto ma ho sentito qualcosa che non funzionava. Un signore stava attraversando la strada a piedi e ho stretto a me la borsa. Lui mi ha presa e ha strattonato la borsa. Io ho fatto forza e ho lasciato andare mio marito, che è cascato. Il tizio mi ha tirata per terra e presa a calci e pugni e mi ha portato in mezzo alla strada colpendomi addosso e sulle spalle. Io non mollavo la presa”.

Ad un certo punto è intervenuto il marito: “Mio marito nel frattempo ha girato l’angolo dopo essersi rialzato ed è venuto lì. L’aggressore ha mollato un attimo me e io mi sono ripresa. Lui ha tolto la catena a mio marito ed è scappato. Mio marito lo ha rincorso ma non ce l’ha fatta a prenderlo né tanto meno a rendersi conto di che cosa potesse essergli successo. Mi ha sconvolto”.

La vittima di scippo: “Per fortuna non ci sono fratture”

Alla donna vittima di scippo a Viareggio sono state fatte radiografie e altri esami, come rivelato a Ore 14: “Per fortuna non ci sono fratture ed emorragie ma è stata una fortuna perché a una persona della mia età che viene colpita così, non dice bene”. Il marito, Angelo, un uomo di 82 anni, racconta: “Sono rimasto scioccato perché non sono potuto intervenire per difendere mia moglie. Una cosa bestiale. Sono riuscito dopo qualche secondo a togliere il piede tra il marciapiede e l’auto e lui mi ha strappato la catena. Ho cercato di inseguirlo ma lui è scappato via con la gita”.

