Scissione M5s, “venduti a Draghi!”/ Vertici vs Casaleggio: “ingerenza inaccettabile”

«Non facciamo finta che tutto va bene, vi siete fatti infinocchiare dalla vecchia politica marcia. Quella che detestavate. Non avete sostenuto Giuseppe Conte e siete saliti subito sul carro del burocrate per un governo che doveva essere di alto profilo»: sono di questo tono (per non citare quelle più indicibili) le contestazioni che appaiono sotto gli ultimi post del M5s che indirizzano la linea pro-Governo Draghi. Nel “mirino” Vito Crimi, reggente politico “pro tempore”, ma anche Luigi Di Maio e lo stesso Beppe Grillo: gli si contesta l’ingresso nell’esecutivo pronto alla fiducia questa settimana, con un voto su Rousseau che non convince buona parte della base grillina e degli stessi parlamentari che infatti meditano una potenziale “scissione” in vista del voto in Parlamento mercoledì e giovedì.

Sono giorni caldissimi in seno al Movimento 5Stelle, non piace praticamente nulla di quanto va profilarsi nel prossimo Governo: la presenza della Lega e di Berlusconi ma soprattutto quei Ministeri economici e ambientali andati tutti a figure tecniche scelte dall’ex nemico-Governatore Mario Draghi. Secondo il Corriere della Sera sarebbero addirittura 70 i “malpancisti” M5s tra le forze parlamentare M5s: 30 senatori e 40 deputati, pronti a non votare la fiducia in aula e che preoccupano non poco la dirigenza grillina che teme così un forte indebolimento anche per i prossimi incarichi tutti da scegliere tra viceministri e sottosegretari. «Fai un favore al mondo e al Movimento, sparisci», si scorge tra i commenti più duri e netti contro Vito Crimi il quale, secondo il Corriere della Sera, nell’assemblea degli scorsi giorni ha provato a difendersi «Da domani cominceremmo a spingere per avere un numero adeguato e anche superiore di sottosegretari alle dimensioni del gruppo. Se siamo meno di 282 a votare la fiducia ovviamente cambiano le percenuali e il numero di sottosegretari spettanti. Quello che cercavo di farvi capire sul potere contrattuale».

IN RIVOLTA ANCHE L’ALA GOVERNISTA

Crimi con Grillo e Di Maio – tutti schierati con Draghi e contro la linea Di Battista-Lezzi – ribadisce «Abbiamo ancora tre giorni per salvare la faccia e rimanere compatti: è il momento di provare ad ascoltarci l’un l’altro»: il tempo scorre e la fiducia tra mercoledì e giovedì verrà votata in Aula per il primo discorso del Premier Mario Draghi. All’opposizione al momento siederanno Fratelli d’Italia e Sinistra Italiana ma una larga componente M5s potrebbe essere tentata a opporsi all’esecutivo lanciando definitivamente la scissione per ora solo paventata e molto temuta.

C’è però un secondo fronte di scontro e questa volta arriva dall’ala “governista” contro uno delle voci fino all’altro ieri più ascoltate e autorevole all’interno del Movimento: Davide Casaleggio in un post sul Blog delle Stelle nei giorni scorsi ha scritto «Se non sarà possibile sottoporre un nuovo quesito agli iscritti – sulla partecipazione al Governo Draghi, dopo le polemiche sul quesito considerato “fazioso” da diversi parlamentari M5s – credo sia comunque importante non creare una divisione nel gruppo parlamentare. Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari sulla base dei precedenti e delle regole attuali, ma credo sia importante in questo momento lavorare per la massima serenità di tutti nel rispetto di regole e principi che ci siamo dati». Non è stata presa affatto benissimo come posizione ed è stata colta come un nuovo atto di sfida alla linea Grillo-Crimi, tanto che diversi eletti M5s lamentano all’Adnkronos l’ingerenza del figlio del fondatore: «E’ un’ingerenza gravissima e senza precedenti. È arrivato il momento di staccare la spina a Rousseau».



© RIPRODUZIONE RISERVATA