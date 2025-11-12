L'interessante studio sulla sclerosi multipla nei bimbi da parte dell'ospedale Bambino Gesù di Roma: ecco che cosa è emerso, i dettagli

La mononucleosi, definita anche “malattia del bacio”, è una delle cause che fa insorgere la sclerosi multipla. Si tratta di una banale infezione che solitamente si contrae in adolescenza e, secondo un recente studio dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, vi sarebbe una correlazione diretta appunto fra la malattia di cui sopra e la sclerosi multipla, con riferimento sempre a bimbi e adolescenti. Stando ai ricercatori, è emerso che il virus di Epstein-Barr, noto anche con l’acronimo di EBV, potrebbe essere proprio uno dei fattori che scatenano la patologia neurologica.

I risultati di questo importante lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Journal of Neurology e pongono le basi per delle nuove cure future, nonché per meglio comprendere le origini di questa malattia neurologica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Ma come si è svolta la ricerca? Come sottolineato dall’agenzia di stampa Ansa, i medici hanno preso in carico 219 bambini e ragazzi, con un’età che partiva dai 6 anni fino ai 17, per una media di 12.

SCLEROSI MULTIPLA NEI BIMBI: IL “MATCH” COMPLETO FRA EBV E MALATTIA

Di questi, circa un quarto presentava la sclerosi multipla, precisamente 57. Lo studio, svoltosi in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma, ha utilizzato particolari analisi di laboratorio attraverso cui è stato analizzato il sangue dei partecipanti allo studio.

Nello stesso sono state quindi ricercate tracce dell’EBV, a testimoniare che in passato il giovane paziente avesse contratto la mononucleosi, ed è emerso un match pari al 100%: tutti coloro affetti da sclerosi presentavano appunto tracce della malattia del bacio nel sangue. Non è detto che gli stessi pazienti fossero a conoscenza della mononucleosi, perché a volte si può contrarre anche in forma asintomatica; di conseguenza, la correlazione è emersa solo grazie a questo nuovo studio.



SCLEROSI MULTIPLA NEI BIMBI: I COMMENTI DEI MEDICI

Per avere una doppia conferma, i ricercatori hanno analizzato il sangue di quei bambini e ragazzi che non presentavano la sclerosi multipla, pur soffrendo di altre malattie autoimmuni, ed è emerso che solo nel 59% dei casi avessero sviluppato in passato l’EBV. Si tratta di una differenza notevole, pari al 41%, che, seppur su un piccolo gruppo di pazienti, potrebbe voler appunto significare l’insorgere della sclerosi come concausa.

Gabriele Monte, l’autore dello studio, ha commentato i risultati ottenuti ricordando che la correlazione fra EBV e sclerosi multipla in età adulta è conclamata, ma vi erano dei dubbi per quanto riguarda i pazienti pediatrici che – con questi risultati – confermano la malattia del bacio come un “fattore di rischio fondamentale”. Massimiliano Valeriani, neurologo, ha invece aggiunto che, grazie a questo studio, si potranno sviluppare dei trattamenti mirati ma anche delle “strategie di prevenzione” efficaci, a cominciare da un possibile “vaccino contro il virus” della mononucleosi, di modo da poter ridurre l’insorgere della sclerosi multipla nei giovani in maniera importante.