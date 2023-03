Scoiattolo nero, chi è? Il cantante mascherato 2023/ Ipotesi Marcuzzi e non solo

Chi è lo Scoiattolo Nero de il Cantante Mascherato 2023? Forte il nome di Alessia Marcuzzi

Chissà se la seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023 ci aiuterà a scoprire chi si nasconde dentro la maschera di Scoiattolo Nero. La domanda ricorrente è la seguente: chi è il vip che indossa il costume del simpatico animale? Qualcuno lo ha confuso per una puzzola, ma in realtà è un vero e proprio Scoiattolo Nero, che è stato abbastanza generoso per quanto riguarda gli indizi sulla propria identità. Basti pensare alla precisazioni di Milly Carlucci, che nella clip introduttiva ha specificato che questo animale si trova esclusivamente in due regioni di Italia.

Si tratta ovviamente della Calabria e della Basilicata, due regioni che potrebbero indicare la provenienza del personaggio misterioso. Alcuni utenti, tuttavia, non hanno trovato un vero e proprio nesso geografico e si sono soffermati maggiormente sulle caratteristiche dell’animaletto. Così sono balzati all’attenzione del pubblico un paio di nomi: quello della romana Alessia Marcuzzi e quello della professoressa de L’Eredità Samira Lui…

Tutte le ipotesi dei giudici sullo Scoiattolo Nero de il Cantante Mascherato 2023: Gregari, Falchi e Federico Fashion Style

Alessia Marcuzzi o Samira Lui si nascondono dentro la maschera de lo scoiattolo Nero al Cantante Mascherato 2023? Difficile dirlo, di sicuro sono due nomi da tenere in grande considerazione in vista della seconda puntata. Specialmente perché – soprattutto il nome della conduttrice – è stato menzionato anche dagli investigatori, che hanno avuto modo di assistere da vicino all’esibizione.

Attenzione poi alle altre ipotesi, formulate da un brillantissimo Christian De Sica: per l’attore romano, innanzitutto, lo Scoiattolo assomiglierebbe di più ad una puzzola; indipendentemente da questo i nomi più caldi sarebbero quelli di Elisabetta Gregoraci e Anna Falchi. Infine l’ipotesi del parrucchiere vip Federico Fashion Style, fatta da Facchinetti e ancora, Alessia Marcuzzi, caldeggiata da Serena Bortone.

