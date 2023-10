Scommesse, Fagioli squalificato 7 mesi/ Verso il patteggiamento con la FIGC, pena ridotta (17 ottobre 2023)

FAGIOLI, 7 MESI DI SQUALIFICA PER LE SCOMMESSE

Come apprendiamo dalle principali agenzie di stampa, Nicolò Fagioli dovrebbe aver raggiunto l’accordo con la Procura federale per il caso delle scommesse: in attesa di ufficialità, possiamo dire che il centrocampista della Juventus sarà squalificato per 7 mesi. Il provvedimento scatterà dalla comunicazione ufficiale della FIGC, che però dovrebbe arrivare a giorni: dunque, siamo a metà ottobre e Fagioli potrebbe tornare in campo intorno alla metà di maggio, al più tardi a giugno, provando a essere convocato per gli Europei.

Ora: al netto della concorrenza nel centrocampo azzurro, è abbastanza difficile pensare che Luciano Spalletti possa tenere in considerazione il giovane della Juventus, non certo un pilastro della nostra nazionale, dopo 7 mesi di inattività; certo abbiamo i casi di Paolo Rossi (sempre per le scommesse) e Francesco Totti in Mondiali che l’Italia avrebbe poi vinto con i due calciatori protagonisti, ma si tratta di profili comunque diversi. Sul piano delle scommesse, la Procura della FIGC avrebbe dunque accettato la via del patteggiamento.

LA JUVENTUS SENZA FAGIOLI

Ricordiamo che Fagioli si è autodenunciato tramite i suoi legali, ha promesso completa collaborazione sulla vicenda del calcioscommesse (ha già fatto il nome di Sandro Tonali per esempio, confidando alcune informazioni sulla app utilizzata) e ha anche accettato di curarsi dalla ludopatia. Tutti elementi che hanno portato alla riduzione della pena: sette mesi sono tanti e la stagione di Fagioli è già finita, una tegola per il calciatore che avrebbe potuto vivere l’anno della consacrazione, ma va anche detto che per casi come questo è prevista una pena di tre anni. Il centrocampista della Juventus invece se la vedrà ridotta almeno della metà, ma la collaborazione con la giustizia dovrebbe portare, secondo l’articolo 126 del Codice, a un’altra sensibile riduzione arrivando così a 7 mesi.

Certo, come già detto, per la Juventus la squalifica di Fagioli rimane un brutto affare: nello spazio di poche settimane Massimiliano Allegri ha perso Paul Pogba (per la positività poi confermata, in attesa della difesa del francese e un’eventuale assoluzione per la quale tuttavia passerà inevitabilmente del tempo) e Fagioli, si ritrova di fatto con solo tre centrali di ruolo e dunque a gennaio sarà necessario un intervento sul calciomercato. Per quanto riguarda Fagioli, la speranza è che superato questo momento difficile possa tornare a giocare e dimostrare quel talento che a sprazzi aveva già fatto vedere in campo.











