SCOMMESSE NUOVO PAPA: LE QUOTE AGGIORNATE

Pietro Parolin è il primo favorito alla successione del defunto Papa Francesco secondo i bookmaker all’estero. Non ci sono elementi né indicazioni per stilare una sorta di classifica dei cardinali “papabili”, peraltro con il Conclave 2025 che non è ancora iniziato, eppure sul tema il mercato delle scommesse nuovo Papa è in fermento. Infatti, le speculazioni sull’esito del conclave sono diventate uno dei mercati di scommesse più popolari di quest’anno.

Stando alle quote aggiornate di William Hill, l’attuale segretario di Stato vaticano è ritenuto il principale favorito a 9/4 nelle scommesse, con Luis Antonio Tagle quotato a 3/1. Nel frattempo, Matteo Zuppi è a 6/1, stessa quota per Peter Turkson. Più indietro Robert Sarah e Pierbattista Pizzaballa, entrambi a 8/1, mentre Peter Erdo è quotato a 10/1. Leggermente diverse le quote di Paddy Power, secondo cui Parolin è quotato a 9/4, mentre Tagle è a 10/3, con Turkson e Sarah a 5/1, quindi Zuppi a 7/1, con Pizzaballa a 11/1.

SCOMMESSE NUOVO PAPA: “MERCATO GLOBALE MULTIMILIONARIO”

“Quello che un tempo era un’attività limitata in gran parte ai banchieri e ai cortigiani della Roma rinascimentale si è evoluto in un mercato globale multimilionario accessibile con un semplice clic o un tocco su un portafoglio crittografico“, ha fatto notare all’AFP il professor Leighton Vaughan Williams, docente di economia e finanza alla Nottingham Business School. Secondo il professore, la velocità con cui l’attività di scommesse nuovo Papa è decollata quest’anno “sottolinea la persistente attrazione culturale per il papato, amplificata dalla copertura mediatica e dalla cultura popolare“. Infatti, ci sono scommesse anche sul nome del nuovo Papa.

SCOMMESSE NUOVO PAPA: VERSO FRANCESCO “BIS”?

I siti di scommesse del Regno Unito, tra cui Ladbrokes, hanno provato a emettere quote sul nome papale: la probabilità più alta, pari al 16,7%, è di avere Papa Francesco II, mentre è del 14,3% per Giovanni Paolo III e Giovanni XXIV, con Benedetto XVII al 12,5%. Alcuni siti di scommesse online nel Regno Unito offrono mercati aggiuntivi a cui partecipare.

Ad esempio, con BetMGM si può scommettere su quante schede elettorali saranno necessarie prima che un nuovo papa venga eletto. La fascia di scommessa più popolare è compresa tra 5 e 8 schede. Allo stesso tempo, la quota per l’elezione di un papa dopo solo uno o due turni di votazione è di 20/1, quindi c’è la sensazione che il Conclave 2025 potrebbe durare diversi giorni.