Migliaia di scommesse nuovo Papa sono in corso in tutto il mondo in vista del Conclave 2025, in particolare nel Regno Unito, dove a partire da questa settimana sono state scommesse circa 30mila sterline su una delle principali piattaforme di scommesse online. Ma ci si aspetta però un’impennata di scommesse subito dopo l’inizio del Conclave. “Scommettere sul prossimo papa è sicuramente un mercato di nicchia, ma genera un interesse globale“, ha dichiarato Lee Phelps, portavoce di William Hill, secondo quanto riportato da AP News. “Dal 21 aprile abbiamo raccolto migliaia di scommesse, ed è il più affollato di tutti i nostri mercati di scommesse non sportive“, ha aggiunto.

SCOMMESSE NUOVO PAPA, DALLA NAZIONALITÀ AL NOME

Non ci si limita a scommettere sull’elezione del nuovo Papa, ma anche su nome, nazionalità e persino sul numero di turni di votazione. In base ai dati forniti dalla comunità di scommesse sportive online OLBG ai microfoni del New York Post, il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin è il favorito 15 a 8 – poco più di 2/1 – per diventare il prossimo pontefice. Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, ritenuto il “Francesco asiatico”, è secondo quotato 5/2. Il cardinale ghanese Peter Turkson è terzo con 5-1.

Scommesse nuovo Papa, nuove quote verso Conclave 2025/ Sorpresa Tagle: ha superato Parolin, ora è il favorito

Per quanto riguarda la nazionalità del successore di Papa Francesco, le scommesse nuovo Papa dicono che la probabilità che il Pontefice provenga da una nazione che non ha mai prodotto un papa è di 5/6. L’Italia è considerata il Paese più probabile da cui proverrà il prossimo Papa, eppure il favorito tra i quotisti è attualmente “un Paese che non ha mai avuto un Papa”, con una probabilità del 60%. L’over/under sul numero di votazioni necessarie ai cardinali per eleggere il papa è di 4,5. Riguardo il nuovo nome papale, Leone e Pio sono in vantaggio per 2/1.

SCOMMESSE NUOVO PAPA, “MERCATO IMPREVEDIBILE”

Precisiamo che le scommesse nuovo Papa sono illegali in Italia come negli Stati Uniti, eppure “più di 12 milioni di dollari sono stati piazzati sul mercato nei siti di scommesse di tutto il mondo“, ha dichiarato Jake Ashton, senior news editor della comunità di scommesse sportive online OLBG. Nel 2013, dopo il passo indietro di Papa Benedetto XVI, il ghanese Peter Turkson era il favorito iniziale a 11-4, ma alla fine l’ha spuntata Bergoglio che era quotato addirittura 33/1. “Questo è uno dei mercati più imprevedibili delle scommesse. Le sorprese possono accadere e accadono durante il conclave“, ha avvertito Ashton.

