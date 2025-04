SCOMMESSE NUOVO PAPA: LE DIFFERENZE CON L’AI

Cambiano le quote per le scommesse nuovo Papa all’estero, ma si tratta di oscillazioni che non modificano in maniera sostanziale gli equilibri in campo, perché per il Conclave 2025 il favorito resta sempre il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin secondo i bookmaker. Il fatto che il suo nome sia indicato tra i papabili non gioca, però, a suo favore, visto che c’è un famoso proverbio sulla tradizione dei conclavi papali secondo cui “chi entra al conclave da papa, ne esce cardinale“.

Comunque, non deve sorprendere il fatto che il mercato delle scommesse nuovo Papa sia florido, perché lo è stato per secoli, nonostante vari divieti, ma ora ci sono le piattaforme digitali a consentire all’estero di portare avanti questo fenomeno. La novità stavolta è rappresentata dall’intelligenza artificiale, i cui modelli mostrano differenze con le quote dei bookmaker.

I modelli di intelligenza artificiale analizzano solo le informazioni disponibili pubblicamente, mentre i bookmaker dispongono di molte più informazioni, anche non digitali e non disponibili pubblicamente, inoltre potrebbero tener conto della tendenza storica del Conclave verso i candidati di compromesso, valutazioni che l’AI non prende in considerazione, o almeno non viene menzionato dai modelli durante il loro ragionamento.

SCOMMESSE NUOVO PAPA: QUOTE E PROBABILITÀ

Le attuali quote di Myriad Markets indicano il cardinale Pietro Parolin in leggero vantaggio, con circa il 27,3% di probabilità, mentre il cardinale Tagle è dietro al 21,7%. Il sentiment di Polymarket è più o meno lo stesso, con Parolin che ha il 28% dei voti, seguito da Tagle con il 21%. Anche Kalshi Markets piazza Parolin in testa, con Tagle leggermente indietro; al terzo posto insieme Turkson e Zuppi, proprio come a Polymarket.

Gli equilibri nelle scommesse nuovo Papa sono confermati anche da My Betting Sitesm che attribuisce a Parolin il 29% delle probabilità, più distaccato Tagle al 22%, mentre Turkson è al 14%, un punto percentuale in più di Zuppi, mentre Sarah è al 10%. Tra i cardinali indicati quelli che hanno meno possibilità di tutti sembrano essere Burke e Grech, entrambi con il 2,4%.

Per quanto riguarda William Hill, le quote non sono cambiate rispetto a ieri, con Parolin quotato a 9/4, Tagle a 3/1, Turkson e Zuppi a 6/1, a seguire Sarah e Pizzaballa a 8/1, Erdo a 10/1. Nessuna novità anche per Paddy Power, con Parolin a 9/4, Tagle a 10/3, Turkson e Sarah a 5/1, Zuppi a 7/1 e Pizzaballa a 11/1.