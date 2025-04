Scommesse nuovo Papa, aumentano le puntate all’estero sui possibili nomi del successore di Bergoglio, le quote dei bookmaker nei paesi dove questa attività è permessa a differenza dell’Italia, sono aggiornate costantemente e finora hanno visto una crescita di mercato pari a 4,5 milioni di dollari.

In attesa della data ufficiale del Conclave 2025, che sempre secondo le agenzie sarà lungo con un minimo di 5 fumate nere, si sta delineando la lista delle preferenze che, oltre a qualche nuova entrata e avanzamento di classifica sembra restare piuttosto stabile ai vertici. I due cardinali, che secondo gli scommettitori sono i più probabili a diventare pontefice, restano Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle.

Rispettivamente dati al 35% e al 25% nelle scommesse nuovo Papa. Per la scelta dei candidati che potrebbero essere più probabilmente eletti, secondo le previsioni, sono stati considerati vari fattori, che potrebbero riflettere anche l’opinione generale basata sul ruolo storico e sulla visione politica e spirituale all’interno della Chiesa, tuttavia, come hanno sottolineato molti esperti, questi elementi potrebbero risultare non rilevanti ai fini delle scelte che poi effettivamente verranno fatte in sede di elezione.

Scommesse nuovo Papa, aumentano quote bookmaker con altri nomi favoriti in classifica

Aumentano le quote dei bookmaker per le scommesse sul nome del nuovo Papa, la statistica fatta tra le principali agenzie estere, specialmente quelle inglesi, fa emergere come favoriti principali l’italiano Parolin e il filippino Tagle.

Una sfida quasi testa a testa che però non è esente da altri candidati che stanno salendo in classifica, tra questi al terzo e quarto posto ci sono l’arcivescovo di Budapest Peter Erdo e il cardinale portoghese Jose Tolentino. Quasi a pari merito in percentuale di preferenze ci sono però anche altri due italiani: Matteo Zuppi al 9% e il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa all’8%, mentre restano stabili il ghanese Peter Turkson e il guineano Robert Sarah al 7 e 6%.

Oltre alle previsioni degli scommettitori, si stanno sempre più diffondendo sui social quelle fatte dall’intelligenza artificiale, che alle varie domande su chi sarà il successore di Papa Francesco, analizza le possibilità in base alle informazioni pubbliche sui candidati. Le scommesse nuovo Papa di ChatGpt suggeriscono il nome di Matteo Zuppi, per il suo carisma e per la sua popolarità mediatica, oltre che una voglia di ritornare ad un Papa italiano dopo l’elezione di due stranieri.