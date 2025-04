SCOMMESSE NUOVO PAPA: LE ULTIME QUOTE

In attesa del Conclave 2025 che eleggerà il nuovo Papa, proseguono le scommesse sul successore di Francesco. I bookmaker all’estero stanno dicendo la loro con le quote che si aggiornano giorno dopo giorno, ma con il cardinale Pietro Parolin al momento ancora in testa tra i papabili. Se le quote di William Hill non sono variate rispetto agli ultimi giorni, qualche oscillazione si registra in quelle di Paddy Power. Ad esempio, il segretario di Stato vaticano è passato da 9/4 a 5/2, con Luis Antonio Tagle che invece resta a 10/3, mentre Peter Turkson passa da 5/1 a 9/2, mentre Robert Sarah resta a 5/1 e Matteo Zuppi a 7/1, invece Pierbattista Pizzaballa passa da 11/1 a 9/1.

Ci sono poi le probabilità secondo Sports Interaction. Ad esempio, Parolin ha il 30,8% di possibilità, con Tagle che segue con il 25%, più indietro Zuppi e Turkson, rispettivamente al 15,4% e 14,3%. Si scende al 12,5% per Sarah, ancor meno possibilità sembra avere secondo i bookmaker Pizzaballa con il 9,1%, quindi sono più indietro Reinhard Marx e Kevin Farrell con il 3,8%.

SCOMMESSE NUOVO PAPA: CARDINALI UK FUORI DAI “GIOCHI”

Anche se i cardinali britannici sembrano tagliati dai “giochi” per il Conclave 2025, nel Regno Unito, dove le scommesse nuovo Papa sono consentite a differenza dell’Italia, ci si sofferma anche sulle possibilità degli outsider. Ad esempio, il cardinale Timothy Radcliffe è il favorito dei bookmakers tra i cardinali inglesi presenti al conclave. Gli allibratori danno al cardinale nato a Dublino la più alta possibilità tra i cardinali di Gran Bretagna e Irlanda di essere eletto papa. Martedì, William Hill offriva una quota di 33 a 1 sul fatto che Radcliffe, noto teologo, sarebbe diventato Papa.

Nono Farrell, che ha presieduto alla certificazione della morte di Papa Francesco e alla deposizione del suo corpo nella bara. Il cardinale Vincent Nichols, arcivescovo 79enne di Westminster e leader della Chiesa in Inghilterra e Galles, è al 35esimo posto. Il più basso in classifica nelle scommesse nuovo Papa è Arthur Roche, il 75enne prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, originario dello Yorkshire, che è stato inserito al 63esimo posto.