Per i bookmaker di tutto il mondo ci sono due favoriti per il Conclave e ciò si riflette inevitabilmente sulle scommesse nuovo Papa. Sono i cardinali Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle, ma i mercati di scommesse non possono essere precisi come in occasione di elezioni, competizioni sportive e affari. Ciò evidentemente non ferma gli scommettitori, infatti stanno crescendo le puntate a poche ore dall’inizio del Conclave. “Non è un mercato banalmente piccolo“, ha dichiarato il professor Harry Crane, docente di statistica alla Rutgers University, ai microfoni di Usa Today.

Se si prendono in esame i tre principali mercati di pronostici – Polymarket, Kalshi e Betfair – sono stati puntati oltre 19 milioni di dollari collettivamente sul nuovo Papa. Se si tiene conto dell’inflazione, questa somma è quasi 50 volte superiore a quella del 2013, quando a diventare pontefice fu Bergoglio.

Lo evidenzia un approfondimento di The Economist, segnalando che non ci sono indicazioni che possono orientare verso questo o quel cardinale, ma comunque si cercano indizi tangibili, come anzianità, esperienza diplomatica o pastorale.

SCOMMESSE NUOVO PAPA, QUOTE STABILI

Dall’analisi delle quote riguardo le scommesse nuovo Papa dei tre siti, Pietro Parolin ha solo una possibilità su quattro di essere eletto. Dietro di lui ci sono Luis Tagle delle Filippine e Peter Turkson del Ghana, che rappresentano entrambi le regioni in cui il cattolicesimo cresce più rapidamente. I mercati non credono che possa esserci una sorpresa, infatti riservano un 6% alla possibilità che qualcuno, attualmente fuori dalla top ten dei papabili, esca dal Conclave come il successore di Francesco.

Finora, comunque, percentuali e probabilità delle scommesse nuovo Papa sono rimaste abbastanza stabili, e dovrebbero restare tali anche dopo l’inizio del Conclave, visto che la Chiesa vieta ai cardinali elettori contatti con l’esterno, per cui l’unico indizio che gli scommettitori avranno è il numero di tornate elettorali che non produrranno un papa. Infatti, William Hill conferma le recenti quote per Parolin (9/4), Tagle (3/1), Turkson e Zuppi (6/1), Sarah e Pizzaballa (8/1), Erdo (10/1) e Bar (16/1).

IL GRAFICO DELL’ECONOMIST SULLE SCOMMESSE NUOVO PAPA

Il velo di segretezza, però, potrebbe essere poroso, visto che nel 2013 alla seconda mattinata di votazioni un vaticanista de La Stampa riferì che Bergoglio era passato in vantaggio, poi pubblicò i nomi dei tre ‘finalisti’, confermati in testa al primo turno di votazioni. Come ricordato dall’Economist, quell’anno Betfair non si fece condizionare, stavolta sulle scommesse nuovo papa gli scommettitori potrebbero agire diversamente. Al momento, il grafico pubblicato dal quotidiano mostra che Parolin ha il 28% di probabilità di diventare Papa, Tagle è in crescita ma resta indietro con il 19%, Zuppi è all’11%, Turkson al 10%, Pizzaballa al 9%, quindi Erdo al 7%, Aveline al 3%, Grench, Ambongo e Sarah al 2%.