SCOMMESSE NUOVO PAPA, LA SFIDA SI ALLARGA

Nel giorno in cui si apre il Conclave 2025, continuano a crescere le scommesse nuovo Papa, con le ricerche sulle quote dei bookmaker che si susseguono. Anche se in Italia non è consentito puntare sulla nomina del nuovo pontefice, c’è comunque grande interesse anche su questo mercato che, invece, è molto florido all’estero. Partiamo da Unibet, che attribuisce la quota 2,60 a Pietro Parolin, che resta quindi il favorito, ma Luis Antonio Tagle non è lontano, visto che è quotato 3,00.

Di conseguenza, il Conclave si aprirà con la conferma di un possibile duello tra il Segretario di Stato vaticano e il cardinale filippino, ma in realtà potrebbe riservarvi delle sorprese, in quanto i cardinali elettori potrebbero orientare le loro scelte altrove. Attenzione a Peter Turkson, al terzo posto tra i favoriti con 7,50, mentre la quota di Matteo Zuppi è 8,50, un punto in più di Peter Erdo.

Hanno meno chance, ma solo secondo gli scommettitori, Robert Sarah, Fridolin Ambongo e Marc Ouellet, le cui quote sono rispettivamente 11, 12 e 13. Non è da escludere, però, che il nuovo Papa si celi tra chi non è stato neppure menzionato finora, del resto i precedenti non mancano, e il primo è rappresentato proprio da Bergoglio.

SCOMMESSE NUOVO PAPA, QUOTE E PERCENTUALI

Le piattaforme inglesi sono quelle che stanno seguendo con maggiore attenzione il mercato delle scommesse nuovo Papa. Ad esempio, per Paddy Power è Parolin il favorito con 9/4 e una probabilità del 30,8%, mentre Tagle è a quota 10/3 con una probabilità del 23,1%.

In questo caso è Zuppi il terzo a 7/1, con il 12,5% delle probabilità. Dunque, la classifica è leggermente diversa e vede Pierbattista Pizzaballa a 15/2 con l’11,8% di probabilità. Decisamente più attardati Peter Erdo (17/2) e Robert Sarah (12/1), rispettivamente con il 10,5% e 7,7% di possibilità.

Ma ci sono anche le quote relative alla durata del Conclave, in particolare al numero di votazioni necessarie prima di avere il nuovo Papa. L’eventualità che servano almeno 5 votazioni è quotata 1/3, quindi ha il 75% di probabilità, contro il 33,3% dell’under a 2/1.