SCOMMESSE NUOVO PAPA, SARAH RECUPERA TERRENO

Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Roma per l’ultimo saluto a Papa Francesco, tantissime sono anche quelle che stanno effettuando scommesse sul nuovo pontefice. Non in Italia, dove sono vietate, ma all’estero. Secondo le quote aggiornate di William Hill, il cardinale Robert Sarah sta recuperando margine rispetto ai favoriti: il prelato guineano è sceso a 6/1 da 9/1 nelle ultime 24 ore, diventando il terzo favorito insieme a Peter Turkson e Matteo Zuppi, dopo essere stato quotato fino a 20/1 martedì.

“Ci saranno sicuramente molti colpi di scena prima di sapere chi sarà il prossimo Papa, ma negli ultimi giorni abbiamo visto segnali positivi per Robert Sarah“, ha dichiarato al Daily Star il portavoce del più popolare bookmaker britannico, Lee Phelps.

Resta davanti a tutti il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, quotato 9/4, ma si è leggermente allontanato da 2/1, invece il cardinale Luis Antonio Tagle resta il secondo favorito a 3/1.

LE ALTRE QUOTE SCOMMESSE NUOVO PAPA

La segretezza del Conclave rende le scommesse nuovo Papa intrinsecamente rischiose, alla pari della sua complessità, motivo per il quale le fluttuazioni delle quote sono delle vere e proprie speculazioni difficili da interpretare. Comunque, anche Duelbits offre quote per scommesse nuovo Papa, evidenziando la sua rosa di candidati favoriti noti come “papabili” con i dati aggiornati ad oggi.

Riguardo le scommesse nuovo Papa la quota di Parolin è a 3,00 con il 33,3% di probabilità, si è avvicinato Tagle a 3,75 che però è al 26,7% di probabilità. Più distaccati il ghanese Turkson e il guineano Sarah, rispettivamente quotati a 6,00 (16,7%) e 6.50 (15,4%), con Zuppi che è scivolato indietro, a 7,00 e il 14,3% di probabilità. Ma proprio per questo viene considerato da alcuni siti britannici che si occupano di scommesse il possibile outsider “migliore”.

Perde terreno anche Pizzaballa (9,00 con 11,1% di possibilità), alle sue spalle ci sono l’ungherese Erdo (11,00 e 9,1%), l’americano Farrell (15,00 e 6,7%), il francese Aveline (19,00 e 5,3%) e il tedesco Marx (21,00 e 4,8%).