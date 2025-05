SCOMMESSE NUOVO PAPA, LE PROBABILITÀ DEI FAVORITI

Alla vigilia dell’inizio del Conclave, ci si interroga su chi può essere il successore di Francesco, non solo tra religiosi e fedeli, ma anche tra chi ha deciso di fare delle scommesse nuovo Papa. C’è stupore non solo per questo fenomeno, che di religioso non ha nulla, ma anche perché riuscire a identificare chi possa essere il favorito in un processo così segreto è davvero complicato, eppure ci sono quote da quando Bergoglio è morto.

I favoriti sono due, Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle, ma la questione può essere approfondita. Ad esempio, per BetMGM il segretario di Stato vaticano con una quota di +225, ha una probabilità implicita del 30,8% di diventare il prossimo papa, invece Tagle, con una quota di +325, ha una probabilità del 23,5%. Di certo chiaramente non c’è nulla, comunque sono gli unici cardinali con una probabilità superiore al 20%.

In questo quadro delineato da BetMGM il cardinale Matteo Zuppi salirebbe al terzo posto, la cui quota di +600 gli dà una probabilità implicita del 14,3%. Non solo non ci si può sbilanciare su nessun nome, ma bisogna essere aperti a qualsiasi opzione, anche a Pierbattista Pizzaballa, a +700.

SCOMMESSE NUOVO PAPA, LE QUOTE A CONFRONTO

Ci sono poi le quote del sito di scommesse Oddschecker che attribuiscono a Parolin una quota di 11/4, mentre Tagle è valutato 7/2, Matteo Zuppi e Peter Turkson sono quotati entrambi 7/1. Non sono mancate fluttuazioni negli ultimi giorni, ma anche pareri diversi tra i vari bookmaker che consentono le scommesse nuovo Papa. Prendiamo il caso del principale favorito, Parolin: la quota di William Hill è 9/4, per Ladbrokes 5/2 e Paddypower 5/2. Invece, Tagle li mette d’accordo, visto che tutti e tre i siti lo quotano a 3/1.

Sempre sulle scommesse nuovo papa Il cardinale Robert Sarah per William Hill è quotato 8/1, da Ladbrokes 12/1 e da Paddypower 10/1. Differiscono anche per Turkson, con William Hill a 6/1, Ladbrokes a 5/1 e Paddypower a 13/2. Stessa quota per Peter Erdo, che è a 10/1 per tutti e tre i bookmaker. Non si può dire lo stesso per Zuppi, a 6/1 per William Hill, 7/1 per Ladbrokes e 9/2 per Paddypower. Completiamo il quadro con Pizzaballa, che mette d’accordo solo William Hill e Ladbrokes a 8/1, mentre la quota di Paddypower è 5/1.