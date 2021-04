Scomparsa Alessandro e Stefano: la foto di Milano è fake/ “Indaghiamo mondo sette”

Si torna a parlare del caso della scomparsa di Alessandro e Stefano, spariti nel nulla dall’Emilia Romagna ormai da tre mesi a questa parte. L’ultima novità emersa è che la foto circolante nelle ultime settimane, quella dei due giovani avvistati presso la stazione Centrale di Milano, non farebbe riferimento appunto ai due ragazzi ma sarebbe di altri giovani che non c’entrano nulla con questa storia. In collegamento l’avvocato Ilaria Sottotetti, legale della famiglia di Stefano: “La novità della foto che non riguarda non cambia quello che era il nostro lavoro – spiega in diretta tv su Rai Uno – noi abbiamo altri elementi, abbiamo subito puntato sulla pista svizzera e sul discorso delle sette. Abbiamo un elemento molto preciso che è quello della lettera che ha lasciato il ragazzo, che abbiamo fatto analizzare. Stiamo inoltre lavorando con Natascia sui contatti che Stefano che aveva tramite la documentazione bancaria, contatti tracciati e quindi un elemento molto importante”.

L’avvocato ha aggiunto: “Stiamo andando a ritroso di tre anni, perchè secondo noi la maturazione finanziaria viene da lontano, abbiamo l’idea che lui fosse molto preparato a questo passaggio. Bisognerà quindi controllare questi contatti e capire se faranno riferimenti ad ambienti settari”.

SCOMPARSA ALESSANDRO E STEFANO: “STIAMO SCANDAGLIANDO IL WEB”

L’avvocato è tornato sulla lettera di addio di Stefano: “Viene considerata molto interessante dai nostri consulenti in quanto considerata molto simile a quella scritta da altri ragazzi poi spariti”. Natascia, la mamma di Stefano, ha aggiunto e concluso: “Assieme ad amici stiamo setacciando tutti i commenti del web, e troviamo elementi importanti. Si tratta di segnalazioni fondamentali”. E a proposito del web, recentemente era apparso un commento choc sotto ad un articolo di un quotidiano inerente la scomparsa dei giovani.

