Scomparsa Alessandro e Stefano/ Venturelli in una “setta” dopo corsi motivazionali?

SCOMPARSA ALESSANDRO E STEFANO: NON SI CONOSCEVANO MA SONO COLLEGATI…

Continua ad essere avvolta nel mistero la scomparsa di due giovani ventenni, Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, rispettivamente di Sassuolo e Piacenza, dei quali non si hanno notizie da diversi mesi. Il caso torna al centro della nuova puntata di Quarto Grado che farà il punto sul duplice giallo al momento senza una soluzione. Le due sparizioni sono davvero collegate come inizialmente sospettato? Da ciò che si sa, Alessandro e Stefano non si conoscevano ma entrambe le rispettive famiglie temono che le loro storie possano essere collegate da un unico filo conduttore. E’ possibile che i due ragazzi siano davvero finiti vittime di una pseudo-setta? Questo il dubbio, sempre più insistente, da parte delle due mamme disperate.

A supporto di questa pista ci sarebbe la lettera di addio di Stefano alla famiglia e una lettura sospetta di Alessandro in merito alle facoltà mentali nascoste. Mentre le procure di Modena e Piacenza proseguono con le indagini senza tralasciare alcuna pista, dalla trasmissione Chi l’ha visto sono emerse alcune novità inquietanti. Proprio alla trasmissione di Rai3 si è smentito definitivamente che la foto ritraente due ragazzi alla stazione centrale di Milano fossero i due ventenni scomparsi. I veri protagonisti dello scatto segnalato nelle passate settimane e che aveva fatto ben sperare, sono usciti allo scoperto facendo cadere almeno una delle piste investigative.

SCOMPARSA ALESSANDRO E STEFANO: REGGE IL DUBBIO DELLA PRESUNTA PISTA

La scomparsa di Alessandro potrebbe essere collegata a quella di Stefano. Stando a quanto emerso dalla trasmissione Chi l’ha visto, Venturelli da tempo cercava dei modi per nascondersi, come emerso dalle sue ricerche su Google. Nel dicembre 2020 è riuscito a mettere a punto il suo piano, facendo perdere le sue tracce. Prima di sparire nel nulla però, Alessandro aveva frequentato alcuni corsi motivazionali come riscontrato dai genitori che hanno trovato diverse mail, tracce dei corsi frequentati e l’ultimo appuntamento che aveva deciso di disdire. I genitori non avrebbero dubbi: dietro potrebbe esserci una strana setta che agisce colpendo psicologicamente questi ragazzi particolarmente fragili e quindi manipolabili, inducendoli a mollare tutto e ad allontanarsi dai propri affetti. I genitori, inoltre, sono convinti che il giorno della sparizione qualcuno fosse nei pressi di casa pronto ad aspettare Alessandro. A rendere ancora più inquietante la vicenda, la testimonianza di una donna a Chi l’ha visto la quale ha rivelato di aver partecipato agli stessi corsi motivazionali del giovane di essere stata successivamente contattata da un uomo che avrebbe tentato di convincerla a lasciare tutto e a diventare una “cadetta”. La donna avrebbe alla fine rifiutato ma anche il presunto organizzatore, contattato dalla trasmissione, avrebbe negato tutto.

