Scomparsa Alessandro Venturelli/ La mamma in lacrime in tv: “Non archiviate, è disumano”

La mamma di Alessandro Venturelli è stata nuovamente ospite oggi a Storie Italiane. Fra una settimana potrebbe arrivare l’archiviazione del caso riguardante il giovane scomparso da Sassuolo 40 mesi fa, e mai più ritrovato nonostante ricerche. Il caso viene però trattato come un allontanamento volontario, di conseguenza l’indagine potrebbe archiviarsi a breve. Eleonora Daniele si è presentata con una maglietta in cui si viene chiesto di non archiviare l’indagine inerente la sparizione di Alessandro Venturelli, per opporsi alla richiesta di chiudere la vicenda, lasciando quindi la madre sola: “E’ un messaggio scomodo – dice la presentatrice – non archiviate, e non lo chiederemo solo oggi, ma tutti i santi giorni, tutti gli istanti in cui questa madre piange da sola in casa perchè non sa dove è suo figlio e quello che è successo a Roberta (la mamma di Alessandro ndr), può accadere a tutti noi”.

La madre ha aggiunto: “Non si può archiviare un figlio – dice fra le lacrime – mi sono sempre esposta ma dietro di me c’è una famiglia intera, due nonne, un papà, una gemella. Mi chiedo con che coraggio non affrontate il problema degli scomparsi, gli scomparsi sono un problema e ve lo dicono i fatti, fate un passo avanti e fate in modo che il 30 aprile (giorno della possibile archiviazione ndr), sia uno svolta per il mio Ale ma anche per tutti gli scomparsi, cambiate registro perchè questa non è giustizia è l’esempio della disumanità, la mia vita è disumana Eleonora, basta”, è scoppiata a piangere poi la donna. “Non mi piace piangere così ma non ce la faccio più”, ha concluso.











