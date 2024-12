Storie Italiane torna a parlare con Roberta, la mamma di Alessandro Venturelli, il ragazzo che è sparito da Sassuolo da ben 4 anni e che sembrerebbe essere svanito nel nulla. “Ci siamo recati a Bucarest – racconta la donna in diretta tv – dopo aver ricevuto molte testimonianze di persone che hanno visto Alessandro”, una “missione” che si è tenuta circa un mese e mezzo fa. “Quando tramite Storie Italiane ho diffuso il luogo dove ero, dicendo di essere a Bucarest, mi sono arrivate altre due o tre segnalazioni: mi chiamano al telefono o mi mandano un messaggio. Ho cercato di verificare il più possibile”.

Daniela Ruggi/ Avvocato Domenico Lanza: “Non c'entra nulla, ultimo contatto un mese prima la scomparsa”

E ancora: “C’è stato un sabato che ero a Bucarest da sola facendo 25 km a piedi cercando Alessandro, cercando di cogliere tutto ciò che potevo, poi mi sono detta: se è qui vicino a me io non posso vederlo, io sono sola e questa domanda di archiviazione della procura di Modena dopo due mesi quando il Gip ce ne aveva concessi sei, non la capisco. La domanda di archiviazione è arrivata il 29 novembre: il giudice ci concede sei mesi poi la procura richiede l’archiviazione, come sparare sulla croce rossa”.

Speleologa Ottava Piana intrappolata in una grotta/ Un soccorritore: “Il percorso di uscita è complicato”

SCOMPARSA ALESSANDRO VENTURELLI, L’AVVOCATO: “LE INDAGINI…”

L’avvocato della famiglia di Alessandro Venturelli, aggiunge: “Il Gip aveva detto di verificare le segnalazioni assieme all’Interpol, noi abbiamo detto che sono state sentite solo due posizioni. Noi auspicavamo, non essendo solo queste due le segnalazioni, che Alessandro venisse cercato approfondendo anche le altre segnalazioni, invece questa richiesta di archiviazione è un po’ come gettare a spugna”.

“Chi è andato a cercarlo nei fatti? Credo nessuno. Noi faremo opposizione come abbiamo sempre fatto, il nostro auspicio è che Alessandro venga cercato, così come tutte quelle persone che sono scomparse”. Eleonora Daniele ha ricordato la situazione difficile in cui versava Alessandro Venturelli prima della sparizione, che annotava le targhe delle auto della strada di casa, un ragazzo che aveva paura e che forse si era infilato in qualche guaio, in qualche situazione difficile.

Cristina Pugliese/ Una nuova testimonianza: “Ha tentato di buttarsi sotto un treno”

SCOMPARSA ALESSANDRO VENTURELLI, UN VERO E PROPRIO GIALLO

Ricordiamo che Alessandro è uscito di casa con le sue gambe, approfittando di un momento di distrazione del padre che nel frattempo stava recuperando il cane scappato: ma dove è andato, dove è stato in queste quattro anni? I genitori lo stanno cercando con tutte le forze, sperando di ritrovarlo e di riabbracciarlo, ma come detto sopra, le ricerche sono pressochè impossibili per una donna sola.

“Il nostro appello oggi – precisa Eleonora Daniele – è quello di mettersi nei panni di questa madre, di questa donna, di questi genitori. La sua lotta è anche la nostra, non lasciamola sola, non chiudete le indagini, andate avanti, aiutiamo i genitori a cercare Alessandro che forse è vittima di qualcuno che gli sta facendo del male, questo è il nostro appello di Storie Italiane”.

SCOMPARSA ALESSANDROI VENTURELLI, L’APPELLO DELLA MADRE

La mamma di Alessandro Venturelli, con la voce rotta dall’emozione, aggiunge: “Grazie per le tue parole che mi arrivano al cuore – dice rivolgendosi alla conduttrice di Storie Italiane – io sono qui ad offrire il mio supporto a tutte le mamme, a tutti i fratelli e sorelle che hanno parenti scomparsi. Questa domanda di archiviazione mi è arrivata come una dimostrazione di forza da parte della procura”, ma secondo Eleonora Daniele: “Non ci sono dietrologie dietro questa cosa”.

La mamma aggiunge. “C’è un vuoto normativo, ok, ma vorrei sapere cosa cambiava al giudice lasciarmi questi sei mesi? A loro niente, a me invece cambiava tanto”. L’avvocato ha concluso: “Il vuoto legislativo lascia scollegate le parti, ognuno lavora con i propri strumenti... se ci fosse una modifica legislativa, forse riusciremmo a legarci tutti uno all’altro e raggiungere gli obiettivi, noi comunque continuiamo e andiamo avanti”.