Scomparsa Alessandro Venturelli/ La mamma: “Non archiviate il caso, serve un’indagine europea”

Si torna a parlare del caso del povero Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da Sassuolo nel 2020 e che risulta introvabile da quasi 4 anni. In collegamento con Storie Italiane vi era l’avvocato della famiglia che si è espresso circa la richiesta di archiviazione della procura, udienza prevista il 30 aprile: “C’è il rischio che il caso venga archiviato – racconta – è quasi un anno che stiamo aspettando l’udienza nella speranza che il gip si pronunci favorevolmente chiedendo di proseguire le indagini per rivalutare gli elementi”.

“Il fascicolo è aperto – ha continuato – per sequestro di persone contro ignoti ma non si può archiviare la ricerca di un figlio scomparso, dobbiamo lavorare per fare un passo in avanti aiutando queste famiglie. Già il caso lo volevano archiviare ed era già stata fatta un’opposizione, è importante dimostrare apertura, non chiusura”. La mamma di Alessandro Venturelli, la signora Roberta, in studio, racconta: “Sono l’esempio lampante di come per gli scomparsi le cose non vanno bene. Io ho fatto denuncia dopo un’ora, a me sono molto evidenti le cose che non sono state fatte bene. Invece dell’archiviazione serve un ordine di indagine europea e fate tutto ciò che serve per trovare mio figlio. Da mamma dico che mio figlio deve essere cercato”.

SCOMPARSA ALESSANDRO VENTURELLI: “IL 20 APRILE UNA MANIFESTAZIONE PER MIO FIGLIO”

La mamma di Alessandro Venturelli ha aggiunto: “Io e mio marito stiamo facendo di tutto per trovare nostro figlio e colgo l’occasione per ringraziare le persone comuni, quelle che ci danno la forza per andare avanti. Il 20 aprile in piazza Grande a Modena ci sarà una manifestazione” ed Eleonora Daniele ha aggiunto: “Noi ci saremo, ci batteremo fino all’ultimo affinchè questo caso non venga archiviato”.

Di nuovo la signora Roberta: “Gli scomparsi non si archiviano mai, per chiudere un capitolo ci deve essere una fine e con noi in piazza ci sarà anche la mamma di Cristiana Golinucci”, una ragazza scomparsa da Cesena nel 1992 e mai più ritrovata.

